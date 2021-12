Titular de Seguridad asegura que con estrategia de “abrazos, no balazos” ya no mueren inocentes

¿Será? Pues dice la titular de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, que por mucha pin%/e risa y cábula que se hace respecto a la estrategia de seguridad de AMLO, ésta ha dado resultados… quizás no muy notorios, pero –mínimo– ya no se mata a inocentes (no tantos).

“La política de ‘abrazos, no balazos’ es sinónimo del uso de la inteligencia”, aseguró la funcionaria durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Ciudadana en la Cámara de Diputados.

“‘Abrazos, no balazos’ nos ha permitido que no haya más decesos de personas inocentes”, agregó.

Para sostener la defensa de la máxima de AMLO en el tema seguridad, la titular de Seguridad sacó datos oficiales. Según estos, sólo seis estados del país concentran el 50% de los homicidios dolosos del país.

Dichos estados son Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Jalisco y Chihuahua.

“(En estos estados) se ha reforzado la Guardia Nacional y coordinación con fiscalías locales, y se fortaleció la estrategia de seguridad en 50 de 2 mil 471 municipios, que representan 2%, pero concentran 50% de la incidencia de los homicidios dolosos”, señaló Rosa Icela Rodríguez.

¿Y Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero? Pues aparentemente no, con todo y que, por ejemplo, en Zacatecas se ha tenido que implementar un aparatoso operativo de seguridad, luego del hallazgo de varios cuerpos en las carreteras federales.

Para reforzar la idea de que ahí medio la llevan, la titular de Seguridad señaló que, de diciembre de 2018 a la fecha, ha disminuido 94.5% el robo de combustible. Esto llevado a barriles representa un notorio bajón: de 74 mil barriles que eran robados diariamente, ahora nomás 4 mil.

Ahora que el tema del crimen organizado ha vuelto a estar en el centro de las discusiones (luego de la sentencia en contra de Emma Coronel y la publicación del nuevo libro de Anabel Hernández), Rosa Icela Rodríguez aseguró que ni ella ni los equipos que coordina mantienen pactos.

La encargada de Seguridad en México no descartó por ahí haya algún elemento que tenga esa practica, pero aseguró que una vez que sea cachado deberá enfrentar las consecuencias. “Desde ahora le digo que tendrá que enfrentar la justicia porque no vamos a encubrir a nadie”.

Este discurso de “ahí la llevamos” fue dicho por Rosa Icela hace un mes, cuando presentó el informe mensual de incidencia delictiva. En esa ocasión aseguró que en septiembre los homicidios dolosos y feminicidios habían descendido…

Pero lo que no mencionó es que, de acuerdo con Expansión, entre diciembre de 2018 (cuando empezó el sexenio de AMLO) y septiembre de 2021 se superaron las 100 mil muertes violentas. Aunque, bueno, según Rosa Icela, ya no se matan inocentes…