Lo que necesitas saber: La Fiscalía de Veracruz confirmó el hallazgo del cuerpo de la periodista Roxana Guzmán, un mes después de su secuestro y desaparición.

La mañana del 3 de julio, la Fiscalía de Veracruz confirmó el hallazgo del cuerpo de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, un mes después de su secuestro y desaparición en el municipio de Nachital.

Además de esta terrible información, la Fiscalía estatal dijo que, por lo pronto, hay ocho personas detenidas por el secuestro, desaparición y homicidio de la periodista.

Foto: @FGE_Veracruz

Fiscalía de Veracruz confirma hallazgo del cuerpo de la periodista Roxana Guzmán

El 26 de junio, las autoridades detuvieron a José del Carmen N (alias Delta 7), quien habría dado información sobre un terreno o rancho ubicado entre los municipios de Ixhuatlán del Sureste y Moloacán donde, señaló, estaba el cuerpo de Roxana Guzmán.

(Las autoridades también usaron la información de su testimonio para después detener a Javier Iván N, alias Delta 1).

Foto: @azucenau

En total, son 8 personas detenidas como presuntas responsables del delito de homicidio calificado.

Se trata de Javier Iván N, José del Carmen y Luis Arturo N (alias Delta 11) en complicidad con Karen Moserrat N. Y los policías municipales de Ixhuatlán del Sureste Julio César N, Luis Enrique N, Juan Carlos N e Ismael N.

La Fiscalía de Veracruz acusa a los policías de presuntamente dar recursos, alimentos y hasta apoyo logístico para las operaciones del grupo delictivo de los deltas.

La confirmación de la Fiscalía

Sin dar detalles del sitio donde fue ubicado el cuerpo de Roxana Guzmán, la Fiscalía de Veracruz explicó que su identificación fue mediante dictámenes periciales. Y que, precisamente, los restos localizados en aquel terreno correspondían a Roxana.

El caso de la periodista, directora y reportera de Pulso Informativo del Sureste llegó hasta la presidenta Claudia Sheinbaum, vía su mamá, quien pidió apoyo para encontrarla.

Foto: Redes sociales

La mañana del 3 de junio, un grupo armado irrumpió en la casa de Roxana Guzmán frente a su familia y mientras grababan la agresión. Ese mismo día, organizaciones civiles recordaron a la Fiscalía que tomara en cuenta la labor periodística de Roxana Guzmán como línea de investigación.