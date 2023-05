Que dice la jueza que Roxana Ruíz sólo debía defenderse… y que con un golpe en la cabeza bastaba para librarse de su agresor.

Así que, según el juicio de Mónica Palomino, Roxana es culpable del delito de “uso excesivo de la legitima defensa” y, por ello, debará pasar seis años en prisión… aun cuando se le reconoció como víctima de violación por un hecho ocurrido en 2021.

Roxana Ruíz / Foto: Cuartoscuro

“Me siento triste, decepcionada de la justicia, me encerraron 9 meses, me dan una sentencia, si yo no me hubiera defendido sería yo la muerta“, reprochó Roxana al salir de la audiencia realizada en un tribunal de Nezahualcótotl, Estado de México.

Además de la pena impuesta, Roxana Ruíz está obligada a pagar una multa de 196 pesos por daño material y 89 por daño moral. Este dinero será entregado a la familia del sujeto que la violó.

Roxana Ruíz fue condenada por asesinar a su agresor sexual / FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con El País, la defensa de la mujer presentará un recurso para impugnar la condena. Esto será en los próximos 10 días. “Esta pena no está justificada, Roxana no regresará a la prisión, esto apenas comienza, Roxana es una víctima. Esto es un acto de justicia para todas las mujeres”, declaró el abogado de la chica.

Así se ha desarrollado el caso de Roxana Ruíz

En mayo de 2021, Roxana Ruíz fue detenida luego de que, al defenderse de un sujeto que la agredió sexualmente (quien, además, intentó matarla) en su domicilio, acabó asfixiándolo con una camiseta.

Según se dio a conocer en su momento, la policía la detuvo e inmediatamente la acusó de homicidio, pese a que ella denunció la violación y explicó cómo sucedieron los hechos… sin embargo, no le tomaron ni fotografías ni declaración para dar cuenta de la agresión sexual.

Roxana Ruíz, fue condenada a seis años de prisión / FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Luego de nueve meses en prisión, el juez le concedió seguir su proceso en libertad. Para ello, tuvo que someterse a medidas cautelares, como acudir periódicamente a firmar y evitar salir del Estado de México.

Roxana Ruíz llegó de Oaxaca a Cd. Neza con su esposo e hijo. Luego de separarse de su pareja, vendía papas frente a una tienda para sostenerse económicamente. “Siento tensión en el pecho porque no quiero regresar a la cárcel”, comentó la mujer en entrevista ofrecida a El País, luego que la familia de su agresor interpuso un amparo para regresarla a prisión, tras concedérsele el beneficio de continuar su proceso en libertad.