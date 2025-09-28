Lo que necesitas saber: Tras el ataque, cuatro personas murieron y al menos 70 resultaron heridos.

El conflicto entre Rusia y Ucrania está lejos de llegar a su fin… y en una nueva escalada, el Kremlin realizó un ataque masivo con cientos de drones y misiles a territorio ucraniano durante más de 12 horas.

Ataque a Ucrania // X:@ZelenskyyUa

Rusia lanza ataque masivo de misiles a Ucrania durante 12 horas

Ni con la intervención de la que tanto presume Trump, el conflicto entre Vladímir Putin y Volodímir Zelenski parece que está por terminar…

Y es que este fin de semana Rusia lanzó cientos de drones y misiles en todo el territorio ucraniano durante más de 12 horas. Tras el ataque, cuatro personas murieron y al menos 70 resultaron heridos.

“Ataques brutales, un ataque terrorista deliberado y selectivo contra ciudades comunes: casi 500 drones de ataque y más de 40 misiles, incluyendo misiles Kinzhal“, compartió en redes el presidente de Ucrania.

Zelenski advierte de que Putin se prepara para atacar otro país europeo

Este nuevo ataque de Rusia hacia Ucrania se da tan solo unos días después de que Zelenski declarara que Putin se está preparando para atacar otro país europeo.

Además, en las últimas semanas varios países de Europa han acusado a Rusia de invadir su espacio aéreo, situación que el Kremlin a negado.