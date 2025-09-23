Lo que necesitas saber: Hace unas semanas, Polonia acusó que drones rusos invadieron su espacio aéreo, lo que llevó a su gobierno a invocar el artículo 4 de la OTAN.

Los principales aeropuertos de Dinamarca y Noruega (el de Copenhague y Oslo, respectivamente) cerraron operaciones por el avistamiento de drones a sus alrededores. Hasta el momento se desconoce al responsable de la incursión ilegal… aunque ya se mira con recelo a Rusia.

Vladimir Putin / Foto: @KremlinRussia_E

“Esto dice mucho de los tiempos que vivimos”: primera ministra de Dinamarca tras cierre de aeropuerto de Copenhague

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, calificó a los hechos que llevaron al cierre del aeropuerto de Copenhague como “el ataque más grave a la infraestructura crítica danesa hasta la fecha”.

De acuerdo con medios internacionales, el aeropuerto de Copenhague suspendió operaciones alrededor de las 20:30 horas del 22 de septiembre, tras ser detectados tres drones de importantes dimensiones. La situación se prolongó por cerca de tres horas, sin poder ser identificada el origen de las naves.

Aeropuerto de Copenhague / Captura de pantalla

Fue hasta poco después de las 00:00 horas del 23 de septiembre, que el aeropuerto de Copenhague reabrió, no sin advertir retrasos y cancelaciones de diversos vuelos.

“Esto dice mucho sobre los tiempos en que vivimos y sobre lo que, como sociedad, debemos estar preparados para afrontar”, explicó la primera ministra de Dinamarca en rueda de prensa, en la que no descartó la responsabilidad de Rusia. Aunque, por el momento no hay pruebas.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen , y Volodimir Zelenski / Foto: Facebook/ mettefrederiksen.dk

Primer ministro de Noruega acusa a Rusia… sin pruebas

El aeropuerto de Oslo, Noruega, también cerró actividades por alrededor de tres horas… igual, por el avistamiento de drones que incursionaron en su área de manera ilegal y sin identificarse.

En el caso de Noruega, no es la primera vez que su espacio aéreo se ve violado de esta forma. Algo que resaltó su primer ministro, Jonas Gahr Støre, quien no dudó en acusar a Rusia.

Primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre /

Foto: Javad Parsa / NTB

A inicios de mes, Rumania y Polonia denunciaron que drones rusos violaron su espacio aéreo, algo que llevó al gobierno polaco a invocar el artículo 4 de la OTAN, cuyos miembros se comprometieron a reforzar sus defensas frente a una posible escalada de Rusia.