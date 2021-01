Todos esos sábados de levantarse muy temprano para ir al golf valieron la pena… el senador con licencia Samuel García está muy cerca de convertirse en el candidato de Movimiento Ciudadano para buscar la gubernatura de Nuevo León en las elecciones que se celebrarán este 2021 en muchos rinconcitos del país.

Samuel García ya cumplió con los requisitos para buscar la gubernatura

Resulta que el multifacético senador terminó su precampaña para ser candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León, y se presentó este sábado en el Comité Ejecutivo Nacional del partido para que le dieran la constancia que avala el cumplimiento de toooodos los requisitos necesarios para ese propósito.

Y vaya que el senador tiene mucho apoyo… Samuel García recopiló 109 mil firmas de simpatizantes y militantes de Movimiento Ciudadano siendo que la convocatoria sólo pedía que los aspirantes juntaran 3 mil (¡Órale!). Además, dio a conocer su plan de gobierno, su informe de actividades y su informe de fiscalización.

“Estas 109 mil firmas convalidan que nos llevamos de calle a las otras plataformas que tuvieron campañas aburridas y aplatanadas”, expresó Samuel García, y confirmó también que irán sin alianzas en las elecciones: “Creemos firmemente y secundado la propuesta de nuestro coordinador en el Senado, Dante Delgado y del dirigente Clemente Castañeda de que vamos a ir solos. Volveremos a hacer historia”.

De acuerdo con La Jornada, Samuel García recibió por todo lo anterior la constancia de haber cumplido ya con todos los requisitos para ser candidato a la gubernatura de Nuevo León de parte de Julieta Macías Rábago (presidenta de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de Movimiento Ciudadano) y prácticamente es un hecho que él será el abanderado del partido en las elecciones de este año.

Todavía no es el candidato oficial

Pero ojo, decimos que prácticamente es un hecho porque todavía no lo es. La candidatura de Samuel García será turnada ahora a la Asamblea Nacional Electoral para que voten si procede o no. ¿Y cuándo sucederá eso? Bueno, apunta bien la fecha, será el 4 de febrero cuando sepamos si es o no el candidato de MC para Nuevo León.

En caso de que todo le salga bien al hombre con la infancia más difícil de México, tendrá que competir con Clara Luz Flores, quien ya es oficialmente la candidata de Morena para gobernar el estado; y con Adrián de la Garza, quien también recibió este sábado la constancia del PRI para buscar la gubernatura.