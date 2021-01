Nuevo León cerrará totalmente los domingos para evitar contagios

Bueno, ya pasó la época de reuniones que no debieron hacerse, ahora en Nuevo León es tiempo de nuevas medidas (más estrictas) para ver si pueden hacer bajar el índice de contagios de COVID-19.

Si bien ya estaban suspendidas las actividades no esenciales, ahora el gobierno de Nuevo León anunció el cierre total. Sólo aplicará los domingos, pero es porque algunas personas siguen pensando que la situación todavía aguanta y, aunque sea ese día, agarran para salir.

“Habrá que resistir, muchos van a decir ‘es un sector esencial’… pero no van a abrir los domingos. Hay que mejorar las condiciones de salud”, señaló el titular de la Secretaría de Salud del Estado, Manuel de la O.

Además, como ya notaron que muchos establecimientos, tales como salones de fiestas, siguen realizando eventos, excusándose en que “ya estaban programados”, el funcionario informó que a partir de ahora están prohibidos todos los eventos que se realicen en dichos establecimientos.

De la O pidió a las autoridades locales que se encarguen de hacer que los dueños de salones reprogramen todos los eventos que estaban planeados para hacerse en los próximos días, y que ordenen que, en caso de que el cliente lo pida, sean reembolsados los pagos anticipados.

“¿Prefieren morirse o divertirse un momento?”

Ya casi como súplica, De la O pidió a la gente que no tenga nada a qué salir, que no lo haga. A qué fregados: están cerrados cines, spas, museos, centros deportivos, gimnasios, teatros, casinos. Claro, por ahí hay algunos que seguramente trabajan de manera irregular, pero el funcionario pidió no acudir a ellos. “¿qué prefieren?, ¿morirse o divertirse un momento?”, cuestionó.

Se indicó que de lunes a sábado se encontrarán abiertos centros comerciales, mercados rodantes y de abastos, restaurantes y otros establecimientos… pero sólo con 30% de aforo y bajo la idea de vender sólo lo esencial. Incluso habló de restricciones en la venta de algunos prouctos. Ahhh y todos atentos a lo que las autoridades locales digan: si dicen que cierran, deberán cerrar.

El titular de Salud de Nuevo León hizo todos estos anuncios cuando en la entidad se reportaron, en las últimas 24 horas, mil 571 hospitalizaciones, una cifra que rebasa todas las registradas desde que inició la pandemia.