Se descarrila juego mecánico en la alcaldía Cuauhtémoc; 4 mujeres y un niño iban en él

Quienes le tienen algo de miedo a los juegos mecánicos, no lo tienen de a gratis. Una nueva tragedia donde uno de ellos es protagonista tuvo lugar en pleno fin de semana de Navidad allá en la alcaldía Cuauhtémoc de CDMX. Un juego mecánico se descarriló cuando cuatro mujeres y un niño iban a bordo de él.

4 mujeres y un niño cayeron de un juego mecánico instalado en la alcaldía Cuauhtémoc

Pasa que en la alcaldía Cuauhtémoc se instaló una feria como parte de la romería por Navidad y Año Nuevo. Pero justo este fin de semana tuvo lugar el terrible accidente donde se vio involucrado el llamado “Remolino”, juego mecánico que se salió de su riel y cayó con todo y sus cuatro pasajeras y el menor de edad.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX informó lo ocurrido mediante una tarjeta informativa. Explican que recibieron el reporte de personas lesionadas en el cruce de las calles Colosio y Buenavista, en la colonia Buenavista, sitio donde fue instalada esta ya tradicional romería por las fiestas decembrinas.

Paramédicos y personal del ERUM llegaron al punto y encontraron a las 4 mujeres y al menor en el juego mecánico. Pero lo más grave de todo esto es que reportan que el menor lesionado es un niño de sólo 10 años de edad, y que una de las mujeres heridas es una adolescente de 17 años embarazada… tiene 3 meses de gestación.

Lo bueno dentro de esta mala noticia es que nadie resultó con lesiones de gravedad. Tanto el pequeño como la adolescente fueron llevados a un hospital para recibir atención médica especializada pues resultaron con contusiones simples.

Las demás mujeres, de 19, 24 y 26 años de edad, fueron diagnosticadas como policontundidas. Ellas fueron atendidas en el lugar y no necesitaron ser trasladadas a un hospital.

Personal policial de la #SSC y paramédicos del #ERUM, auxiliaron a cinco personas que cayeron de un juego mecánico ubicado en la @AlcCuauhtemocMx. https://t.co/XEP6Pnm460 pic.twitter.com/n9ugmBu9l4 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 26, 2021

Detienen al dueño del “Remolino”

Obvio que un accidente como éste no puede quedar sin consecuencias. Al menos por ahora la SSC informó también que el dueño del juego mecánico fue presentado ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades y determinar su situación jurídica. Tocará a las autoridades ver que alguien asuma la responsalidad por lo ocurrido.

Como decía al principio, eso de tenerle miedo a subirse a un juego mecánico no es de a gratis, por fortuna acá las lesiones fueron menores, pero sabemos que con este tipo de máquinas la cosa pudo ser mucho peor. Y no, no se trata de satanizar las ferias ni a los juegos mecánicos, se trata de hacer un llamado para que las autoridades se aseguren de que se instalen debidamente y bajo estrictas medidas de seguridad, ¿mínimo, no?