Senadora pone su nombre a ayuda humanitaria para Veracruz "por solicitud de la Embajada"

Lo que necesitas saber: Raquel Bonilla compartió en sus redes sociales el momento en que ella misma entrega la ayuda humanitaria de Taiwán

La senadora Raquel Bonilla no dejó pasar la oportunidad de plantarle su nombre al apoyo humanitario de Taiwán para las y los afectados en Veracruz por las recientes lluvias e inundaciones. Mira tú, dice que porque así se lo pidieron desde la Embajada de ese país (baia, baia).

Entrega de ayuda humanitaria en Veracruz / Foto: Raquel Bonilla (Facebook)

Senadora Raquel Bonilla etiqueta ayuda humanitaria a su nombre

Vamos desde el principio. El periodista Carlos Torres (@CarlosTorresF_) se encargó de publicar una imagen donde puede verse un paquete de ayuda, y vemos en la etiqueta con letras grandotas que dice claramente “Apoyo humanitario a México y Veracruz. Taiwán solidario”.

Hasta ahí todo bien, el problema es que en una esquina aparece el logo del Senado de la República y el nombre de la mencionada Senadora.

“Hola Senadora Raquel Bonilla, ¿puede desmentir o confirmar que etiquetó apoyo internacional para afectados de Veracruz con su nombre?”, escribió el periodista al compartir la fotografía.

Dice que la Embajada de Taiwán le pidió ponerle su nombre

Hay que reconocer que bien pudo desviar la mirada, hacer como que no pasó nada e ignorar la pregunta, pero no. La senadora Raquel Bonilla salió a dar la cara.

“Gracias por tu interés, Carlos. Con mucho gusto te explico: Establecimos una coordinación directa con el gobierno de Taiwán, quienes depositaron su confianza en una servidora para llevar a cabo toda la logística, organización, empaquetado y entrega de los apoyos. Por solicitud de la Embajada de Taiwán, y como parte de su protocolo de identificación y transparencia, cada paquete fue debidamente etiquetado para reconocer su origen y garantizar la correcta distribución“, respondió.

Entrega de ayuda humanitaria en Veracruz / Foto: Raquel Bonilla (Facebook)

La cosa es que la gente ya no se cree todo tan fácil y de inmediato han salido comentarios sobre su respuesta. Va, la Embajada de Taiwán pidió la etiquetación, ¿pero neta no había otra manera de identificar el origen y garantizar la distribución que no sea con propaganda de una Senadora en específico?

“Su origen es Taiwán, poner tu nombre era innecesario. Lo que yo veo, es que te hiciste promoción con los donativos de Taiwán; sí claro, pusiste de dónde viene, pero también tu nombre”. “Estimada Raquel. Entiendo el punto que amablemente nos explicas y entiendo que se siguió el protocolo de la Embajada de Taiwán como lo solicitaron. En la imagen viene debidamente etiquetado el origen. Ahora, con todo respeto pregunto: ¿Qué verga tiene que hacer tu nombre ahí?” “No contestó la pregunta, ¿por qué tienen su nombre? ¿Era totalmente indispensable? ¿Por qué no lleva el nombre de quien realmente lo embolsó y etiquetó?”

Esos fueron solo algunos de los comentarios para la senadora Raquel Bonilla. ¿Tú qué piensas? ¿Sí se vio gandalla o estamos exagerando?