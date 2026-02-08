Lo que necesitas saber: Las advertencias de la SRE ocurren tras unas semanas llenas de tensión en las que el gobierno de Trump ha desplegado redadas migratorias del ICE en California y en otras ciudades.

Estamos a pocas horas de vivir el Super Bowl LX y, para aquellos mexicanos que planean asistir al Levi’s Stadium de Santa Clara en California, la Secretaría de Relaciones Exteriores compartió algunas recomendaciones para disfrutar al máximo del evento (y no tener ninguna bronca con las autoridades).

Simulación de Super Bowl LX // YouTube: ‎⁨@EAMaddenNFL⁩ (captura de pantalla)

SRE lanza recomendaciones para mexicanos que asistan al Super Bowl LX

Mediante redes sociales, la SRE compartió una lista de recomendaciones para los mexicanos que planean ver el Super Bowl de este domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara en California. Acá te las dejamos:

Respeta las normas del evento y las indicaciones del personal de seguridad.

Evita conducir si has consumido alcohol o sustancias.

Ante cualquier incidente o detención, solicita de inmediato apoyo consular.

Mantén contacto con tus familiares e infórmales sobre tu ubicación.

Además, las autoridades mexas resaltaron la importancia de no tener problemas, pues cometer un delito podría ser causa de deportación.

Recomendaciones para Super Bowl 2026 // X:@SRE_mx

¿Habrá redadas del ICE en el Super Bowl?

Las advertencias de la SRE ocurren tras unas semanas en las que Estados Unidos ha desplegado redadas migratorias del ICE en California y en otras ciudades.

Y aunque la jefa de seguridad de la NFL, Cathy Lanier, negó que habría presencia de los agentes de migración durante el Super Bowl LX, más vale prevenir y tomar las precauciones necesarias.

Sin duda, estas medidas son algo que podrían parecer muy estrictas para alguien que nada más va a divertirse a un evento como este. Aunque es la nueva normalidad durante el gobierno de Trump… así que seguramente las veremos en el Super Bowl 2027.