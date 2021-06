Gracias a la lluvia se suspenden medidas restrictivas por contaminación en Valle de México

Díganle a su chavo que mejor sí le prenda al carro para que se caliente el motor en lo que se echan sus chilaquiles, porque siempre sí van a poder llevarse su nave al trabajo: la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) decidió de último minutos suspender las medidas que se iban a tomar porque, para variar, había mala calidad del aire.

¿Y ya no? Pues… modificándole un poco a la canción de mi Luismi: culpen a la lluvia. Horas después de anunciar medias para tratar de disminuir la alta concentración de ozono en el Valle de México, entre las que se encontraba la aplicación del “Doble Hoy No Circula”, la CAMe lanzó un nuevo comunicado para meterle reversa a la decisión. Todo gracias a que, en el trascurrir del día, se presentaron nublados y lluvias que limpiaron el panorama.

“Por otro lado, la actualización de los modelos de pronóstico señala que el día de mañana [o sea, hoy] las condiciones atmosféricas favorecerán una mayor ventilación en el Valle de México en comparación al día de hoy, si bien, los sistemas meteorológicos que estarán influyendo generarán todavía estabilidad atmosférica moderada”, señala el comunicado de la CaME.

Fue alrededor de las 16:00 horas de ayer que dicha Comisión salió a avisar que, debido a las altas concentraciones de ozono, era necesario suspender la circulación de algunos vehículos extras. El “Doble Hoy no Circula”, pues. Éste se aplicaría de las 05:00 a las 22:00 horas de hoy, 9 de junio… pero, como ya les explicamos arribita, ya no será necesario luego del aguacero que se presentó ayer en buena parte de la CDMX. Esto lo dio a conocer por ahí de las 20:00 de ayer.

No obstante la decisión de suspender las medidas establecidas por la contaminación en el Valle de México, la CaME pide que, para que no se vayan a dar otra vez condiciones negativas del medio ambiente, evitar utilizar el automóvil.

Además, en caso de que sean jefes de jefes, dejen que sus empleados hagan home office, esto para reducir el número de viajes en la Zona Metropolitana. Por otra parte, la CaME pide evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que tengan solventes, ya saben, en honor a las enseñanzas del gran Mario Molina, quien en repetidas ocasiones señaló que dichos productos dañan el medio ambiente, especialmente la capa de ozono.