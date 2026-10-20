Lo que necesitas saber: En redes sociales, la premiación generó cuestionamientos por el uso de la Cámara de Diputados y el reconocimiento entregado a la Embajada de Israel.

El día de hoy se llevó a cabo la entrega de galardones en la Cámara de Diputados, sin embargo, esto ha estado causando polémica y te estarás preguntando ¿por qué?

Pues bueno, es que no se trató de unos simples galardones, sino de una ceremonia organizada por Policías Celestiales A.C., una asociación civil y religiosa de carácter cristiano en México, integrada por miembros en activo y retirados de distintas fuerzas de seguridad.

Estos llevaron el nombre de “Seguridad con Valor 2026” y reconocieron a policías y alcaldes de los partidos PAN y PRI, además de a la magistrada electoral Martha Alejandra Chávez Camarena.

El evento se realizó con el respaldo del diputado priista Israel Betanzos Cortés, quien destacó la importancia de reconocer la trayectoria de quienes trabajan en el servicio público y en materia de seguridad.

Sin embargo, algo que ha causado polémica es que también se le entregó un galardón a la Embajada de Israel en México, con el nombre de “Sede Diplomática Amiga del Año”.

Ante esto, Dahlia Neumann, portavoz y agregada de Prensa, Cultura y Diplomacia Pública de la Embajada de Israel en México, agradeció la invitación y el reconocimiento a su país.

Además, destacó el trabajo de quienes se dedican a la seguridad y afirmó que Israel destina esfuerzos, recursos y conocimientos para proteger a su población.

“Por eso, para Israel el apoyo de la comunidad cristiana evangélica es muy importante”, expresó. También agradeció la amistad, solidaridad y respaldo de esta comunidad hacia su país.

Fotos: Cámara de Diputados

Los agradecimientos no terminaron ahí

Pero esos no fueron todos los agradecimientos, pues el fundador y comisionado nacional de Policías Celestiales A.C., Leonel Alfredo Guillermo Prieto Chávez, también le agradeció al diputado Israel Betanzos por apoyar las actividades de la organización.

Y no solo eso, pues también señaló que los policías y funcionarios públicos realizan una labor extenuante que pocas veces recibe reconocimiento. Además, destacó que la organización busca valorar el trabajo de quienes dedican su vida al servicio de los demás.

Pero ¿por qué ha causado polémica el reconocimiento a Israel?

Aunque el evento se llevó a cabo con normalidad, en redes sociales comenzó la conversación alrededor de esta premiación. Entre los cuestionamientos está el uso de un espacio como la Cámara de Diputados para una ceremonia de este tipo, además de la entrega de un reconocimiento a la Embajada de Israel.

Y es que esto ocurre mientras la población palestina en la Franja de Gaza continúa enfrentando una grave crisis humanitaria debido a los ataques israelíes.

De acuerdo con un informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), entre el 29 de septiembre y el 12 de octubre de 2026, se reportaron 57 palestinos muertos y 319 heridos en Gaza a causa de los ataques.

Y como si esto no fuera poco, a esto se suma la discusión sobre el uso de las instalaciones de la Cámara de Diputados para una ceremonia organizada por una asociación religiosa y respaldada por un legislador del PRI.

