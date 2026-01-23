Lo que necesitas saber: Del 22 al 26 de enero, algunas partes de Estados Unidos se verán afectadas por una tormenta invernal que fue clasifica como "potencialmente mortal".

Este fin de semana, el sur y el este de Estados Unidos enfrentarán un nuevo reto… pues las autoridades emitieron una alerta por una tormenta invernal que fue clasificada como “potencialmente mortal”.

Imagen ilustrativa sobre tormenta invernal // Foto: Pexels.

De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional de Estados Unidos, se preven temperaturas extremadamente frías y vientos peligrosamente fríos desde las llanuras del sur hasta el noreste del país.

“El sistema producirá una tormenta invernal significativa y de larga duración, con fuertes nevadas generalizadas, aguanieve y lluvia helada desde el sur de las Montañas Rocosas hasta Nueva Inglaterra, que durará del viernes al lunes”, indica el más reciente reporte de las autoridades.

Estados Unidos emite alerta por tormenta invernal “potencialmente mortal”

Según reporte The Guardian, la situación no es para dejarse pasar de lado: la tormenta que se avecina ha sido descrita como “peligrosa y monstruosa” y se pronostica que su impacto se dejará sentir en la mitad de Estados Unidos.

Por lo anterior, al menos 12 estados de Estados Unidos ya declararon situación de emergencia. De hecho, zonas habitualmente no acostumbradas a las prolongadas temperaturas árticas se preparan para cortes de energía y escasez.

Imagen ilustrativa sobre tormenta invernal // Foto: Pexels.

Desde hace días, el Servicio Meteorológico Nacional informó que, del 22 al 26 de enero, ocurrirá una tormenta invernal clasificada como potencialmente mortal.

Se esperan temperaturas mínimas récord con vientos helados por debajo de los -10 ºC y que representarán un riesgo potencialmente mortal de hipotermia y congelación.

Debido a lo alarmante de la situación, pidieron a los ciudadanos no salir de cada y prepararse para una tormenta invernal impactante y prolongada.

Tormenta invernal en EStados Unidos / Imagen: @NWSWPC

¿Qué estados se verán afectados por la tormenta?

De momento, solo se ha pronosticado la tormenta invernal… por lo que aún se desconoce su trayectoria específica.

Aunque se cree que los estados con mayor riesgo son Texas, Oklahoma, Arkansas, Tennessee, Misisipi, Alabama, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

“Casi toda la zona este de las Montañas Rocosas sufrirá los efectos de la nieve, el hielo y el frío extremo a partir del viernes y hasta principios de la próxima semana”, informaron. Así que ya te la sabes, toma tus precauciones.