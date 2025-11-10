Lo que necesitas saber: Aunque sólo habrá 13 partidos del Mundial en México, la presidenta espera la visita de 5.5 millones de turistas.

Como se esperaba, la realización del Mundial en México (una partecita de él) traerá remodelaciones y estrenos, en cuanto al transporte público se refiere… y uno que estaba pendiente era el tren para llegar al AIFA. Pues bien, ese tren que saldrá de Buenavista estará listo para el gran evento deportivo (según).

AICM recibirá inversión de 9 mil mdp para su remodelación

En la mañanera (que esta vez tuvo temática del Mundial México-Estados Unidos-Canadá), la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el tren al Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA) estará listo para el Mundial 2026. Esto, para que la ciudad de México tenga disponibles dos aeropuertos para recibir a turistas extranjeros y nacionales.

“Ya va a estar listo el tren de pasajeros que viene del AIFA a Buenavista, Ciudad de México y su comunicación con todas las zonas hoteleras de la ciudad. Es un momento extraordinario para el país”, presumió Sheinbaum al enlistar los transportes que, además del AIFA, ofrecerán servicio a quienes visiten México para el Mundial.

“Es un momento extraordinario para el país”: Claudia Sheinbaum

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, aunque sólo se jugarán 13 partidos en México se espera la llegada de 5.5 millones de visitantes. Así que para darle atención a tanto turista, se hizo una renovación del Aeropuerto Internacional de la ciudad de México.

“Es un momento muy especial, con una derrama económica importante”, aseguró la presidenta sin dar a conocer detalles de qué se ha hecho para mejorar el servicio en las otras sedes mundialistas (Guadalajara y Monterrey).

La promesa de tener listo el tren AIFA-Buenavista para el Mundial viene a días de que el gobierno de Trump suspendió 13 rutas de aerolíneas de Estados Unidos… y tras varias promesas de inauguración.

Por ejemplo, a principios de este 2025 (en febrero),AICM Pero bueno, esperemos que ahora sí sea la buena.