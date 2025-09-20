Lo que necesitas saber: Durante los trabajos de conexión con el AIFA, el Tren Suburbano pondrá en marcha trenes dobles.

Si son usuarios del Tren Suburbano, está información les interesa. Resulta que el servicio tendrá algunas modificaciones desde el sábado 20 hasta el jueves 25 de septiembre por los trabajos de conexión con el AIFA.

Esto significa que el tiempo de espera se prolongará más de lo normal, así que deben salir un poco más temprano de sus casas para evitar retrasos. Aunque tranquilos, habrá alternativas para no afectar a los usuarios.

Foto: Lucy Sanabria-Sopitas.com

Modificación en el servicio del Tren Suburbano

El Tren Suburbano trabaja en conectar sus vías con el ramal al Aeropuerto Internacional Felipe Angeles, para darle mayor conexión a los mexiquenses. Sin embargo, esos trabajos afectan directamente la frecuencia en que pasan los trenes en cada una de las estaciones.

Y para no afectar, aún más, la movilidad de sus usuarios, se pondrán en marcha trenes dobles. Unidades más grandes y con mayor capacidad de personas, que tal vez no saldrán con tanta frecuencia, pero sí permiten que más personas ingresen a los vagones.

“Se estarán realizando trabajos de conexión de vías con el ramal al AIFA, lo cual ocasionará variaciones en la frecuencia de nuestros trenes. Por esta razón, operaremos con trenes dobles durante estos días.“

Una vez que quede lista la nueva conexión muchas personas se verán beneficiadas, sobre todo aquellos que trabajan en el AIFA y los que tienen vuelos programados.

Generalmente el servicio del Tren Suburbano no tiene afectación en la continuidad de sus trenes a diferencia del Metro o incluso Metrobús, por lo que está situación es un caso especial.

Ahora sí, pongan su alarma unos 20 o 30 minutos antes para que no se vean afectados con el retraso de los trenes. Y sobre todo, tengan mucha mucha mucha paciencia, ya sabemos que los traslados son largos, cansados y estresantes.