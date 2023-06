Los supuestos beneficios que habrían recibido EPN y Alfredo del Mazo se los sobornotes que dio Odebrecht ya habían sido descartados por el INE. Lo del Tribunal Electoral es sólo la confirmación.

Por unanimidad de votos, los miembros de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) descartaron imponer sanciones al expresidente Enrique Peña Nieto (EPN) y al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo … ilustres personajes a los que se señaló de haber financiado sus campañas (la del 2012 a presidente y 2017 a gobernador, respectivamente) con aportaciones ilegales de parte de la constructora Odebrecht.

Foto: Daniel Jayo-Getty Images.

Para deslindar a EPN y Alfredo del Mazo de la tranzota (que tiene a Emilio Lozoya en prisión), los magistrados del Tribunal consideraron infundadas las acusaciones en contra de los susodichos… es decir, que no hay pruebas (al menos no las suficientes) para armar un caso.

De acuerdo con el boletín del Tribunal Electoral, las acusaciones contra EPN y Alfredo del Mazo tuvieron su origen en varias quejas presentadas por Morena y el ahora amigo del PRI, el PRD.

En dichas quejas, “se señaló que la empresa Odebrecht financió diversas campañas de candidaturas del PRI, a través de Emilio Ricardo Lozoya Austin, durante los procesos electorales 2011-2012 y 2016-2017.”

Foto: Cuartoscuro

“El INE declaró infundado el procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización, al considerar que no se demostraron las infracciones denunciadas”, señaló el Tribunal Electoral al dar conocer la resolución.

Con esto se apoya cierre del caso Odebrecht y su relación con financiamiento de campañas

Fue en marzo pasado cuando el INE aprobó cerrar el caso Odebrecht, en lo que respecta al presunto financiamiento ilegal de campañas políticas. Otro caso que igual se mandó a darle fin es este aspecto fue el de la llamada Operación Safiro.

Respecto al caso que vinculaba a EPN y Alfredo del Mazo (el caso Odebrecht), el INE pidió su cierre ya que la Comisión de Fiscalización no pudo investigar a profundidad, debido a que la Fiscalía General de la República no quiso proporcionar toda la información que se le solicitó. Igual, la Unidad de Inteligencia Financiera no quiso soltar prenda.

De acuerdo con Animal Político, incluso la FGR recurrió al Poder Judicial para que no se le obligara a entregar la información que le solicitó el INE… con tamaña cerrazón, pues no sorprende que se haya indicado que no hubo elementos suficientes para vincular a EPN y Alfredo del Mazo. Una de varias, en el caso del gober del Edomex: