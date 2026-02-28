Trump y el Pentágono rompen con Anthropic por no dejarlos controlar su IA sin condiciones

Lo que necesitas saber:
Anthropic pidió al Gobierno de EUA límites para el uso de su IA por parte de soldados, no vigilar masivamente a la población y no tomar decisiones finales en materia militar sin intervención humana
Donald Trump y el Pentágono volvieron a mostrar que no van a tener paciencia con nadie que les niegue algún capricho. Ahora se trata de Anthropic, empresa detrás de la IA Claude, con la cual dejarán de trabajar en unos meses.
Trump ordena dejar de usar la IA Claude de Anthropic a toda agencia gubernamental estadounidense
“Ordeno a TODAS las agencias federales del gobierno de Estados Unidos que CESEN INMEDIATAMENTE el uso de la tecnología de Anthropic. ¡No la necesitamos, no la queremos y no volveremos a hacer negocios con ellos!”, escribió el presidente de Estados Unidos en Truth Social.
¿Pero por qué tanto coraje? Empecemos por el principio. El Gobierno de Estados Unidos comenzó a trabajar con la IA de Anthropic tras un acuerdo por 200 millones de dólares. El objetivo era “crear prototipos de IA de vanguardia que mejoren la seguridad nacional de Estados Unidos”, cita DW.
El ‘problema’ fue que Anthropic puso unas cuantas condiciones, entre ellas que los soldados no pudieran hacer uso pleno de su IA, no emprender una vigilancia masiva sobre la población usando a Claude y no dejar decisiones finales en materia militar a la inteligencia artificial sin intervención humana.
Trump y el Pentágono presionaron a Anthropic para controlar por completo su IA
A Trump no le gustó nadita que le pusieran condiciones, por lo que el Pentágono presionó a Anthropic a ceder el uso de su IA sin límite alguno. Le dieron hasta este 27 de febrero para hacerlo, pero al parecer no fue así.
Como decíamos antes, ya se dio la orden de dejar de usar la inteligencia artificial y todo servicio de Anthropic, algo que el mismo Pentágono ya ratificó.
“Ordeno al Departamento de Guerra que designe a Anthropic como un Riesgo para la Cadena de Suministro y la Seguridad Nacional. Con efecto inmediato, ningún contratista, proveedor o socio que haga negocios con las fuerzas armadas de Estados Unidos podrá realizar ninguna actividad comercial con Anthropic”, manifestó el Secretario de Defensa Pete Hegseth.
Sólo usarán la IA de Anthropic seis meses más
La orden, si bien es inmediata, tiene sus excepciones. Trump le dio al Departamento de Guerra seis meses de colchón para conseguir una transición ordenada hacia un nuevo servicio de IA (que bien podría ser Grok, la IA de Elon Musk).
“Anthropic debería ponerse las pilas y ser útil durante este período de retirada gradual, o utilizaré todo el poder de la Presidencia para obligarlos a cumplir, con importantes consecuencias civiles y penales por venir”, expresó el presidente norteamericano.
Anthropic se hizo muy viral en México apenas hace unos días, luego de que se revelara que un usuario usó su IA Claude para supuestamente robar millones de datos del Gobierno mexicano.
Gobiernos usando IA, un nuevo miedo desbloqueado
Pero más allá de eso último, vale la pena mencionar lo preocupante de esta situación. Hablamos de que Trump continúa mostrando que conseguirá todo lo que quiera presionando al límite a empresas o gobiernos por igual.
Además, por algo querían tener control total de la IA de Anthropic y por algo les molestaron sus condiciones. Básicamente se enojaron por no dejarlos vigilar masivamente a la población con inteligencia artificial, y no dudes de que buscarán la forma de hacerlo.
Difícil pensar que Estados Unidos será el único gobierno que busque usar la IA para objetivos de esa clase; tal cual, un nuevo miedo desbloqueado.