Lo que necesitas saber: Los aranceles iban a entrar en vigor el 1 de febrero y hubiera aumentado del 10 al 25% hasta adquirir Groenlandia.

Con la novedad de que el presidente Trump ya lo pensó mejor y tras una reunión con miembros de la OTAN, decidió que ya no impondrá aranceles a los 8 países europeos que andaban defendiendo Groenlandia.

Donald Trump quiere Groenlandia // Foto generada con IA

Trump suspende aranceles a la OTAN tras acuerdo sobre Groenlandia

Tenemos un nuevo giro en el conflicto de Estados Unidos y Europa sobre Groenlandia… y es que tal parece que el sueño de Trump de adquirir la isla ha terminado, pues anunció que ya no impondrá la amenaza arancelaria que entraría en vigor el 1 de febrero.

Eso luego de una reunión “muy productiva” que tuvo con el Secretaria General de la OTAN, Mark Rutte. Además, reveló que han formado el inicio de un futuro acuerdo sobre Groenlandia y toda la región ártica.

“Esta solución, si se consuma, será una gran solución para los Estados Unidos de América y todas las naciones de la OTAN”, compartió a través de su cuenta de Truth Social.

Reunión de Trump con la OTAN en Suiza // X:@MargoMartin47 (captura de pantalla)

¿Cuál es el acuerdo al que llegaron?

Si bien esta es una buena noticia para los países involucrados, es preocupante el hecho de que no se revelara información sobre el acuerdo al que está llegando Estados Unidos y la OTAN.

Solo basta con tomar en cuenta que nada lo había hecho cambiar de opinión sobre adquirir Groenlandia, ni siquiera si existía un enfrentamiento militar con Europa.

Y aunque no compartió más detalles sobre la posible solución a este conflicto, adelantó que se están realizando reuniones adicionales sobre la Cúpula Dorada en Groenlandia, así que tal vez se salga con la suya… otra vez.