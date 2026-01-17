Trump impone aranceles a 8 países europeos hasta que le dejen anexar Groenlandia

Lo que necesitas saber: Los aranceles son del 10% a partir del 1 de febrero, pero aumentarán a 25% el 1 de junio

Ahora sí las cosas se están poniendo muy, pero muy feas… Básicamente entramos a una etapa de Estados Unidos vs el mundo. Trump cumplió sus amenazas y anunció aranceles del 10% a 8 países europeos que están defendiendo Groenlandia.

Y lo peor es que esos aranceles aumentarán a 25% en unos meses si no dejan que se apañe ese territorio.

Imponen aranceles a países europeos que defienden Groenlandia

Como ya te platicamos, pasa que varios países de Europa enviaron tropas a Groenlandia ante la amenaza de que Estados Unidos se anexara el territorio por la fuerza.

Pues bien, Trump les dijo que les impondría aranceles y ya cumplió:

“Hemos subsidiado a Dinamarca, a todos los países de la Unión Europea y a otros durante muchos años al no cobrarles aranceles ni ninguna otra forma de remuneración. Ahora, después de siglos, es hora de que Dinamarca devuelva lo recibido: ¡La paz mundial está en juego! China y Rusia quieren Groenlandia y Dinamarca no puede hacer nada al respecto”, publicó Trump en Truth Social.

A modo de burla dice que Dinamarca solo tiene trineos jalados por perros para protegerse contra China y Rusia, así que necesita anexarse el territorio para defender “la paz mundial”, y que por eso los aranceles.

“A partir del 1 de febrero de 2026, todos los países mencionados anteriormente (Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia) deberán pagar un arancel del 10% sobre todos los productos enviados a los Estados Unidos. El 1 de junio de 2026, el arancel se incrementará al 25%”.

Y tal cual, advierte que los aranceles estarán vigentes “hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia”.

Estados Unidos vs la Unión Europea por Groenlandia

Sobre lo de las tropas enviadas, Trump lo describe en su anuncio como un punto más para ver amenazada la seguridad nacional de Estados Unidos. Aunque todos sabemos que llegaron por si se le ocurría atacar (como ya ocurrió antes por allá en Sudamérica), se agarró de ahí para decir que no puede quedarse quieto mientras tropas de otros países se acercan tanto.

“Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia han viajado a Groenlandia con fines desconocidos. Esta es una situación muy peligrosa para la seguridad y la supervivencia de nuestro planeta”.

AQUÍ te contamos qué es lo quiere Trump de Groenlandia, entre recursos y demás, pero también insiste en que ese territorio es vital para la construcción de “The Dome”, un sistema de defensa militar que también protegería Canadá.

Manifestaciones en Groenlandia contra la anexión a Estados Unidos

Y mientras Trump anda poniendo aranceles, en Groenlandia la gente salió a manifestarse para mostrar su rechazo a una posible anexión. Nada menos que Jens Frederik Nielsen, primer Ministro de Groenlandia, compartió fotos de cómo la gente se ha unido ante el monstruo que los acecha.

Manifestaciones en Groenlandia contra anexión de Trump / Foto tomada de @jens_frederik

