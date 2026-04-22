Lo que necesitas saber: Aunque no revelaron los motivos oficiales del porqué deja su puesto, su baja ocurre meses después de entrar en polémica por aparecer en los archivos de Epstein.

Nomás pasaron 2 días sin ninguna baja en la administración de Trump… hasta que se anunció el cuarto cambio importante en su gabinete. Esta vez fue John C. Phelan quien deja su cargo como secretario de la Marina de Estados Unidos.

Días sin accidentes en Los Simpson // Foto: Disney

John C. Phelan deja el cargo de secretario de la Marina de Estados Unidos

No ha pasado ni una semana desde la renuncia de la secretaria de Trabajo de Estados Unidos y ya se anunció un nuevo cambio en la administración de Donald Trump.

Se trata de John C. Phelan, el ahora exsecretario de Marina, quien, según anunció el portavoz del Pentágono a través de redes, deja su cargo de manera inmediata.

“En nombre del secretario de Guerra y del subsecretario de Guerra, agradecemos al secretario Phelan por su servicio al Departamento y a la Marina de los Estados Unidos“, se lee en el post.

Y, como en otras ocasiones, en el mismo anuncio de despedida también se revela quién se quedará en el cargo de manera provisional. En este caso, el subsecretario Hung Cao asumirá el cargo de secretario interino de la Marina.

La polémica detrás de su despido…

Y aunque no reveló la razón del porqué deja su puesto como máximo responsable civil de la Armada, el anuncio ocurre un par de meses después de que John C. Phelan estuviera metido en la polémica.

¿El motivo? Según un manifiesto de vuelo publicado dentro de los archivos de Epstein, el secretario de Marina se encontraba en la lista de pasajeros del avión privado de Jeffrey Epstein.

Y, bueno, su renuncia se suma a la lista de cambios en el gabinete de Trump que han ocurrido rodeados por polémicas con los archivos ya mencionados o con las redadas migratorias. En fin, solo nos queda preguntarnos: ¿Quién será el siguiente?