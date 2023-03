En pleno 8M, la UAM Cuajimalpa entregó un dictamen que, de acuerdo con la comunidad estudiantil, exoneró a un alumno acusado de violación por una de sus compañeras de la carrera de Derecho. Sin embargo, pese a esta resolución, la denuncia de la estudiante hizo eco en este plantel.

Sí, entre compañeros y compañeras que se movilizaron el 9 de marzo (el llamado 9M, el paro laboral de mujeres), tomando las instalaciones de la UAM Cuajimalpa para exigir a la universidad un real compromiso en la atención de este caso de violencia sexual y denunciar todo lo que estaba sucediendo alrededor de su compañera.

Foto: @tavojeda5

¿Qué está pasando en la UAM Cuajimalpa con la denuncia de una estudiante por violación?

“A pesar de que lo aceptó, dijeron que no contaban elementos suficientes para acreditar violación, yo en pruebas puse capturas de pantalla en donde él admite el hecho y pues nada, me dijeron que mi estado psicoemocional vulnerable no se le podía atribuir a él (…) y ya ese fue el dictamen, el dictamen fue terrible, fue revictimizante, no tenía nada de perspectiva de género, no pasó nada, ni siquiera le pusieron una amonestación”.

Aquí parte del testimonio de la estudiante de Derecho, quien acudió al Consejo de Quejas de la UAM Cuajimalpa a principios de este 2023 para denunciar su caso.

Foto: Andrea Ceceña

Y aunque denunció ante las autoridades universitarias, pasaron 55 días sin que la estudiante fuera apoyada con medidas precautorias, como si no hubiera una denuncia en curso dentro de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Hasta que llegó el 8M, fecha en que la Unidad de Género y el Consejo concluyeron que el caso y la denuncia no procedían.

De acuerdo con la estudiante, todo esto pasó pese a que ella presentó pruebas, como capturas de pantalla en las que su expareja admitió la violación, y pese a que en la entrevista para el dictamen el alumno admitió la agresión, aunque dijo que fue por, ¿”accidente”?

Foto: @TinyMary01

El caso de la joven estudiante tiene desde diciembre de 2022. Ella relató que no fue al MP porque le habían dicho que en la UAM tenía un proceso “súper amigable” y que lo más probable sería la expulsión del alumno. Aunque pasó todo lo contrario.

¿Qué dicen las autoridades universitarias?

La Universidad Autónoma Metropolitana Cuajimalpa es acusada ya por violencia institucional —por la resolución del caso de la estudiante de Derecho, pero también por la manera en que siguieron todo este proceso, sin perspectiva de género y vulnerando los derechos de la alumna, de acuerdo con el grupo de estudiantes.

Y ante esta protesta, la UAM Cuajimalpa publicó un mensaje en redes, que básicamente dice que atenderá a fondo el reclamo y el pliego petitorio que le entregaron.

Foto: UAM Cuajimalpa.

Acá parte del mensaje: “El diálogo comenzó a las 12 del día con una conversación con una de las alumnas afectadas y su familia y continúo directamente con la asamblea de alumnas y alumnos, quienes nos entregaron un pliego petitorio en el que hicieron sugerencias y cuestionamientos necesarios para la construcción de acuerdos a la brevedad posible”.

En conclusión, en este primer acercamiento entre estudiantes y la UAM, este plantel dijo que ahora sí analizará el caso con perspectiva de género.

“Sabemos que la atención de las violencias es un problema estructural de enorme complejidad, que requerirá del compromiso y de la participación de todos los sectores de la comunidad, en la construcción de un espacio seguro para todas las personas, de una cultura de paz y de la transversalización efectiva de la perspectiva de género”.