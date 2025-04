Lo que necesitas saber: Aunque, según varios medios, algunas de las facultades que entraron en paro decidieron retomar actividades por este anuncio de la UNAM... pues ayer por la tarde, la Facultad de Filosofía, anunció que no habrá actividades. La medida se prolongará hasta mañana, 11 de abril, a las 21 horas.

La UNAM ya había dicho que el artículo que castiga con expulsión la participación en “actos vandálicos” iba a ser revisado… luego, aclaró que no estaba vigente… ahora, mejor y de plano, optó por su eliminación.

Así lo dio a conocer por medio de un mensaje en redes: luego de protestas y llamados a paro, se decidió eliminar el artículo 15 del Reglamento del Tribunal Universitario.

Eliminación del artículo debe ser aprobado por el Consejo Universitario

La cuestión, recordemos, es que la propia UNAM aceptó que había “ambigüedades” en la definición de qué es un acto vandálico. Pues bueeeeno, de acuerdo a la máxima casa de estudios, la eliminación del mentado artículo se da “en atención a las inquietudes expresadas por diversas voces de nuestra comunidad”.

De acuerdo con lo informado por la UNAM, la eliminación total del artículo reformado del Reglamento del Tribunal Universitario se dará si ésta es aprobada por el Consejo Universitario…. Eso sucederá en la próxima sesión.

Imagen Unsplash

“Es importante reiterar que esta disposición no está vigente puesto que el Reglamento no ha sido publicado y el rector ha instruido que no se haga hasta que el Consejo Universitario sesione”, remarca la UNAM.

Facultades de la UNAM en paro por permitir expulsión por “actos vandálicos”

Y lo remarca, quizás, porque, con todo y que la supuesta “no vigencia” del artículo que castiga “actos vandálicos” se dio a conocer desde hace unos días, algunas facultades decidieron irse a paro… claro, en protesta de la acción que, a su parecer, atenta contra la libertad de manifestación dentro de la Universidad.

Foto: @yeschehaibar-especial.

Facultades como Economía, Arquitectura, Ingeniería y Ciencias Políticas, decidieron irse a paro a raíz de la polémica ley. Según medios, una vez que la UNAM anunció su eliminación, los grupos organizadores optaron por reanudar actividades… ¿será?

Pues, casi a la par que la UNAM anunció que se elimina el artículo que castiga “actos vandálicos” con expulsión, la facultad de Filosofía y Letras dio a conocer que un grupo tomó las instalaciones… para llevar a cabo un paro de actividades, el cual se prolongará hasta mañana, 11 de abril.