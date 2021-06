Luxemburgo e Islandia los mejores en el cuidado de niñas y niños; México está en el lugar 30

Calidad en las guarderías y hasta la emisión de permisos para que papás y mamás cuiden de sus peques. Esto fue lo que midió Unicef en un estudio que deja un buen de cosas para reflexionar, por ejemplo que no todos los países ricos forman parte del top de las naciones donde hay mejores condiciones para el cuidado de niñas y niñas. ¿Y México? Andamos en el lugar 30.

Pero países como Luxemburgo, Islandia, Suecia, Noruega y Alemania son los líderes de la lista del estudio ‘Where Do Rich Countries Stand on Childcare?’ —’¿En qué posición se encuentran los países ricos en materia de guarderías?’— realizado por la Oficina de Investigación de Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ).

Y un poco lejos de lo que algunos pensarían, ni Estados Unidos o Suiza —países con altos ingresos— están entre los primeros lugares de la lista de Unicef. De hecho, este par está abajo de nuestro querido México.

Va la info de los países con mejores condiciones (y guarderías) para el cuidado de niñas y niños en el mundo.

Los países con mejores condiciones en el cuidado de niñas y niños: Unicef

Pa’ empezar, este estudio clasificó a países que son parte de la OCDE (Organización y el Desarrollo Económicos) y la Unión Europea, de acuerdo con sus políticas públicas para garantizar los servicios de guarderías y los permisos parentales.

El estudio es interesante porque estás políticas abarcan desde la accesibilidad, la calidad del cuidado de los y las menores entre las etapas de nacimiento y edad escolar y qué tanto las familias pueden recurrir a estos servicios, por ejemplo, de guarderías.

Y ora sí que los Estados que han hecho mejor su chamba son:

Luxemburgo, Islandia, Suecia, Noruega, Alemania, Portugal, Letonia, Dinamarca, República de Corea (Corea del Sur), Estonia, Finlandia, Lituania, Austria y Malta.

Del lado de América Latina, Chile ocupa el lugar 25 y México el 30 —de hecho, son los dos únicos países latinos en la lista de 40.

¿Qué hay de nuestro vecino? Estados Unidos está casi casi al final, en el lugar 40 y otras naciones de su calibre como Suiza anda en el 38 o incluso Reino Unido, en el lugar 35.

¿Esto qué significa? La importancia de la intervención de los gobiernos para garantizar el desarrollo y la atención de la población de niños y niñas.

“La inversión de los gobiernos en políticas favorables a la familia, incluidas las guarderías, garantiza que los padres dispongan del tiempo, los recursos y los servicios necesarios para apoyar a sus hijos en todas las etapas de su desarrollo”, explicó Henrietta Fore, directora Ejecutiva de Unicef.

Además de la inversión para que las familias pueden dedicarse a la chamba, mientras que sus peques están en las guarderías, también interesa que los niños y las niñas tengan garantizado un entorno “afectuoso y estimulante” para su aprendizaje, bienestar social y emocional.

¿Cuáles son las mejores condiciones?

Unicef explicó que es la combinación de la emisión de permisos parentales y maternales, la remuneración de las familias y las opciones que los gobiernos les dan para cuidar a sus peques.

Lo malo es que estas acciones se cumplen a medias, ya que menos de la mitad de estos países dan 32 semanas —con permiso de sueldo completo— para las mamás, por ejemplo.

También está el asunto de los permisos de paternidad —que son más cortos que para las mamás— y pues bueno, de acuerdo con Unicef, pocos papás se atreven a tomarlos por cuestiones culturales o profesionales, aunque la situación está cambiando.

Por acá dejamos la lista completa de Unicef para que calen cómo se distribuyen los países en cuanto a las mejores condiciones para el cuidado de los y las menores: