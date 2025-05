Lo que necesitas saber: Pues a ver qué tal le cae a Trump saber que en la Unión Europea no creen en su palabra. Según el presidente de EEUU, ya está todo puesto para las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania (claro, gracias a él).

Aunque Trump aseguró que Putin dijo estar listo para negociar la paz con Ucrania, en la Unión Europea no se la creen y esta mañana aprobó un nuevo paquete de sanciones en contra de Rusia.

Sanciones impedirán que Rusia burle las sanciones que ya le han sido impuestas (como se ha detectado)

De acuerdo con la jefa de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, las nuevas sanciones tienen por objetivo los barcos de la llamada “flota fantasma” de Rusia (buques que utiliza el gobierno de Putin para burlar las restricciones establecidas en contra del comercio petrolero ruso).

“Cuanto más tiempo sostenga Rusia la guerra, más dura será nuestra respuesta”, advierte la Unión Europea en el mensaje con el que confirma el paquete de sanciones número 17 en contra del gobierno de Putin.

Foto: Getty Images.

Las nuevas sanciones en contra de Rusia abordan “amenazas hibridas” y también el asunto de derechos humanos. De acuerdo con Kallas, hay más sanciones en puerta… estas podrían ser para afectar el sector energético.

Lo que la Unión Europea quiere es que Rusia acepte alto al fuego incondicional

El paquete de sanciones en contra de Rusia se da luego de que ayer, Vladimir Putin y Donald Trump sostuvieron una llamada en la que el tema principal fue la negociación para el fin de la guerra Rusia-Ucrania.

“El tono y el espíritu de la conversación fueron excelentes”, presumió Trump, asegurando que sólo es cuestión que Ucrania y Rusia se pongan de acuerdo en las condiciones. “Si no lo fueran, lo diría ahora, en lugar de más tarde”.

Twitter: @Wonkette ‏

Según la encargada de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, no es tanto que no le crean a Trump, pero lo que se quiere es que Rusia acepte el alto al fuego incondicional que propuso hace unas semanas Ucrania… y si no hay eso, entonces vendrán más sanciones.

Sobre estas nuevas sanciones, Donald Trump no ha dicho nada… pero a ver qué piensa el presidente de Estados Unidos de que en la Unión Europea no confían en su poder mediador…. y tampoco en Ucrania: Zelenski dice que Putin nomás anda mareando a Trump para “ganar tiempo y seguir con la guerra”.