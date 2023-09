Lo que necesitas saber: Uzbekistán es un país de Asia Central y su bandera dice mucho de su historia y geografía, como el hecho de haber pertenecido a un imperio entre los años 1380-1405 o haber sido una república socialista soviética.

La verdad es que esto pasa con pocas banderas: de entre todo el catálogo que llegamos a conocer en nuestras clases de Geografía, hay algunas que se quedan en nuestra memoria, quién sabe porqué. Pero una de ellas es la bandera de Uzbekistán, ¿a poco no?

De alguna u otra forma recordamos que la bandera de ese lejano país también es tricolor —como la bandera de México— y tiene un peculiar azul clarito que nos llama la atención.

Foto: Getty Images.

Así que aprovechando esta curiosidad, por acá les vamos a contar por qué la bandera de Uzbekistán es azul clarito —y sabemos que nuestra memoria no es tan rifada como la de los elefantes, pero resulta que tricolor, tricolor no es. No al menos si nos ponemos rigurosos.

¿Por qué la bandera de Uzbekistán es azul clarito?

A ojo de buen cubero, la bandera de Uzbekistán es tricolor: azul, blanco y verde. Aunqueee… estos colores están separados por dos delgadas líneas rojas que apenas y se perciben.

Y que cuando vemos una foto fija de la bandera de Uzbekistán pues claro que las reconocemos.

Foto: @Turkic_States

En la parte superior izquierda de la bandera también podemos observar una lunita y 12 estrellas blancas, ¿cuál es su significado?

Azul: la bandera de Uzbekistán

La historia y geografía explican muy bien el significado de la bandera de Uzbekistán, que tiene elementos de los años —chequen nada más— 1, 300 de la época del Imperio timúrida que dominó Asia Central.

La misma bandera está relacionada con la geografía de Uzbekistán, sus costumbres y conceptos. Así que arrancamos con el significado de los colores y por qué uno de estos es azul turquesa.

Foto: Google Maps.

Uzbekistán está ubicado en Asia Central. Es vecino de Turmekistán, Tayikistán —sí, el país cuyo gobierno compró el controvertido avión presidencial— Kirguistán y Kazajistán.

Y, bueno, resulta que en esas tierras nació uno de los líderes militares más famosos —entusiasta del arte y la arquitectura— pero también uno de los más brutales de la historia: Tamerlán o Timur (Temür).

Este noble musulmán —de origen turco-mongol— conquistó regiones de Europa y Asia entre los años 1380 y 1405. Desde India hasta lo que hoy conocemos como Moscú. Y llegó a fundar la dinastía del Imperio timúrida.

“Timur (conquistador turco mongol) tomando el trono”. Foto: Getty Images.

Si les contamos de Temür es porque muchos refieren que el color azul de la bandera de Uzbekistán —que llegó a ser parte del Imperio timúrida— es una remembranza de la bandera azul que llegó a usar este líder militar.

Sin embargo, de acuerdo con la Enciclopedia Britannica, el azul también representa el cielo y agua. Y en contraste con las batallas de Temür, el blanco representa la paz.

Ah, y la buena suerte traducida en la frase uzbeca “Ok yul”. ¿Qué hay del color verde? Este representa a la naturaleza, la buena vida y cosecha —si tomamos en cuenta que históricamente Uzbekistán ha sido un país agricultor.

En cuanto a las dos delgadas líneas rojas, estas representan el poder de la vida misma.

La Luna y las estrellas en la bandera de Uzbekistán

A la izquierda superior de la bandera de Uzbekistán está una Luna creciente y 12 estrellas a su lado.

En cuanto a las estrellas estas representan las 12 provincias o viloyat en que se divide el país. Y, ¿qué hay de la Luna? Podría ser un símbolo de la cultura musulmana, aunque otras fuentes explican que se trata del símbolo de Uzbekistán como una república independiente.

Esto fue así porque Uzbekistán era una república socialista soviética junto con sus hermanas Estonia, Ucrania, Kirguistán, Kazajistán, Moldavia, entre otras.

Durante su pertenencia a la URSS, la bandera llegó a tener el martillo y la estrella de oro soviética, hasta su independencia. En noviembre de 1991, Uzbekistán —ya independiente— adoptó un nuevo diseño.

Si les interesan los datos curiosos como el significado de las banderas de algunos países, acá les dejamos la historia de la bandera de Qatar o… también pueden cachar otros buenos datos sobre los idiomas. Aquí una nota sobre qué idioma hablan en Surinam.

