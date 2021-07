Va la primera sentencia: 8 meses de prisión para uno que participó en asalto al Capitolio

Parece que fue ayer cuando vimos al pseudo Jamiroquai dirigiendo la revuelta alentada por Donald Trump contra el Capitolio… pero ya casi va para ocho meses, tiempo que se tardaron las autoridades en detener y procesar a uno de los fanáticos que participó en las revueltas.

Paul Allard Hodgkins, a quien muchos recordarán como uno de los muchos que irrumpieron en la tribuna del Senado de Estados Unidos con banderas de Donald Trump en mano, fue sentenciado a ocho meses de cárcel, esto luego de declararse culpable de impedir la sesión en la que se certificaba el triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales.

Bueno, no había manera de que lo negara: Hodgkins (de 38 años, originario de Florida) y sus no tan brillantes compañeros, fueron captados in fraganti por cámaras de medios nacionales e internacionales, por lo que desde el momento de los hechos sus rostros se hicieron virales en redes sociales.

La sentencia contra Paul Allard Hodgkins no es importante porque se trate de un alto estratega del movimiento pro Trump… sino porque se trata de la primera persona que es condenada por el delito grave cometido el pasado 6 de enero, en el Capitolio de Washington.

De acuerdo con The Washington Post, la sentencia se dictó luego de un largo debate en el que se plantearon argumentos sobre si el castigo contra Hodgkins no abonaba más a la división política del país… o si bien serviría para disuadir futuros ataques contra el gobierno… o bien, llevaría a que cientos de participantes en el asalto al Capitolio se declarasen culpables, en lugar de enfrentar un largo juicio.

El juez federal de distrito Randolph D. Moss señaló que la sentencia contra Hodgkins servirá como precedente para los futuros casos que se habrán de juzgar, ya que antes de lo sucedido el pasado 6 de enero, no se había visto en Estados Unidos algo parecido: “El simbolismo de ese acto fue inconfundible”, señaló el juez al sentenciar.

“Él estaba haciendo un reclamo en el piso del Senado de los Estados Unidos, no con una bandera estadounidense, sino declarando su lealtad a un solo individuo sobre la nación. En ese acto, capturó la amenaza a la democracia que todos presenciamos ese día”.

Hodgkins dijo sentirse arrepentido de lo hecho en el Capitolio, ya que pudo haber incitado a más gente a sublevarse contra el gobierno del país al que “quiere”… aceptó que ese día se dejó llevar por la pasión, más que por los principios. Fue “una decisión estúpida”.

“Si hubiera sabido que la protesta se iba a acrecentar como lo hizo no hubiera dado nunca un paso más allá de Pennsylvania Avenue”, señaló al dar lectura a una carta escrita para la ocasión, en la cual dejó asentado su respeto al presidente Joe Biden.