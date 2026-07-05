Lo que necesitas saber: Aldape no pudo acreditar la documentación correspondiente para la portación de las armas, por lo que los elementos de la Guardia Nacional procedieron con su detención.

Este fin de semana se hizo viral el nombre de Vicente Francisco Aldape Moncada luego de que fuera detenido en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Pero, ¿quién es y por qué causó tanto revuelo?

Pues bueno, Vicente Francisco Aldape era el tesorero del Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, durante la administración de Diego Castañón Trejo, actual presidente municipal.

Su primera designación como tesorero ocurrió en marzo de 2023, cuando Diego Castañón asumió la presidencia municipal de Tulum. Más tarde, el 23 de enero de 2025, fue ratificado por el Cabildo para continuar en el cargo.

Pero… ¿por qué fue detenido o de qué se le acusa?

Bueno, según los reportes, fue el pasado 2 de julio, alrededor de las 6:00 de la mañana, cuando el entonces tesorero de Tulum fue detenido por elementos de la Guardia Nacional durante una revisión en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún, mientras presuntamente se disponía a abordar un vuelo con destino a Monterrey.

De acuerdo con la información confirmada por Adán Quintanilla Ávila, jefe de Comunicación Social del Ayuntamiento de Tulum, durante la inspección fueron localizadas dos armas de fuego dentro de su equipaje.

Según explicó el funcionario, Aldape no pudo acreditar la documentación correspondiente para la portación de las armas, por lo que los elementos de la Guardia Nacional procedieron con su detención y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República.

Tras esta situación, días después el Ayuntamiento de Tulum confirmó mediante un comunicado oficial que Vicente Francisco Aldape presentó su renuncia formal e irrevocable como tesorero municipal, con lo que concluyó su participación dentro de la administración.

Foto: Especial

Y es que, por medio de un video publicado en sus redes sociales, el exfuncionario informó que tomó la decisión de separarse de su cargo tras lo sucedido.

Además, recalcó que “soy un hombre de principios que confía plenamente en el Estado de derecho y en sus instituciones, y sé que se hará el trabajo conforme lo marca el debido proceso”.

Por el momento, Aldape continúa siendo investigado por la Fiscalía General de la República y serán las mismas autoridades quienes determinen su situación jurídica.

Pero lo que sigue intrigando a más de uno es, ¿por qué portaba esas armas? Y es que, aunque han surgido varias versiones sobre lo que supuestamente llevaba consigo, la realidad es que, hasta que la Fiscalía confirme la información, todo permanece en el terreno de la especulación.