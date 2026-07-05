Lo que necesitas saber:

Aficionados mexicanos llevaron batucada y pirotecnia a unos cuantos metros del hotel de concentración de la Selección de Inglaterra

Otra vez lo volvieron a hacer: Como pasó la vez pasada, la noche del duelo entre México vs. Ecuador, mucha banda mexicana se lanzó a las afueras del hotel de concentración de ‘La Tricolor’ para no dejarlos dormir, pues ahora volvieron a hacer lo mismo, pero ahora con los ingleses.

Y es que resulta y resulta que los aficionados se pararon a las afueras del hotel de Inglaterra, ahí en Santa Fe, para hacerles ruidos con una batuca, pirotecnia y más y así no dejarlos dormir o desconcentrarlos a unas horas antes del duelo.

¿Otra vez? Aficionados mexicanos volvieron a darle serenata a Inglaterra para que no durmiera antes del partido
Foto: Captura de pantalla | @MLopezSanMartin

Aficionados mexicanos llevan “serenata” a Inglaterra

Todo comenzó desde el México vs. Ecuador, que la afición mexicana se dio lugar en las afueras del hotel de concentración de ‘La Tricolor’ y yo creo que vieron que les funcionó, porque México se llevó el triunfo, pues dijeron: “¿Y por qué no lo hacemos otra vez?”.

Y es que Inglaterra ya sabía a lo que se enfrentaba, porque horas antes de pisar el suelo mexicano, dijeron que iban a mantener en secreto la ubicación de su hotel, para que así no le aplicaran la misma que a Ecuador; spoiler, no les salió.

Aunque fuera desplegado un operativo con elementos de la SSC a las afueras del hotel de los ingleses, pues a mucha gente no le importó y se paró a unos metros más allá del operativo para llevarles “serenata”.

De acuerdo con los videos que circulan en redes sociales, se ve cómo los aficionados están a unos cuantos metros del hotel; con batucada y juegos pirotécnicos quisieron hacerles ruido al equipo técnico y jugadores de los ingleses.

Si el día de hoy sale a la cancha Harry Kane y compañía así, ya sabemos por qué:

¿Otra vez? Aficionados mexicanos volvieron a darle serenata a Inglaterra para que no durmiera antes del partido
Foto: Edicion Gemini | Captura de pantalla

La polémica en redes…

Y como era de esperarse, esto ya está generando ruido en redes sociales y ha armado “dos equipos”.

De un lado los que lo ven divertido con comentarios de “hoy se gana”, “ya la llevamos de gane”, etc. Y por otro lado, los que no están de acuerdo, donde argumentan que eso nos hace quedar mal como país, anfitriones, y que el equipo puede ganar de manera limpia, sin trampas.

¿Tú de qué lado estás?

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