Lo que necesitas saber: Maná nos cuenta cómo eligieron "Oye mi amor" para sus shows en el Mundial y lo que significa este Mundial para la banda.

Quién diría que con el Mundial 2026 en México, la popularidad de Maná agarraría un impulso refrescante. Y bueno, no es como que a la banda le hiciera falta… pero es bastante curioso cómo se dan las cosas.

Primero, aparecieron en la ceremonia de inauguración tocando únicamente “Oye mi amor”, este clásico del rock pop mexicano que ––no exageramos–– fue de lo más prendido en aquella ocasión.

Foto: redes sociales de Maná.

Luego, la Selección Mexicana hizo su chamba mejor que nunca hasta encontrarse frente a la Selección Inglesa en el que es uno de los partidos más importantes en la historia del futbol mexicano.

Pero el futbol, las redes y la vida son impredecibles. Y es que pocos hubieran imaginado que Liam Gallagher calentaría la previa del juego con un pronóstico de 5-0 a favor de los británicos.

Más random todavía fue el hecho de que Fher Olvera de Maná respondiera con un “ubícate, wey“ al vocalista de Oasis.

Foto: captura de pantalla de Instagram.

Maná tocará en el México vs Inglaterra del Mundial 2026

Son esas cosas que solo un Mundial podría darnos, si somos honestos. Como esa oportunidad de que nuestra Selección se mida a un gigante histórico…

Y en el caso de Maná, para que sean los encargados de un atípico show de medio tiempo del México vs Inglaterra, que también llega como el último partido del torneo a celebrarse en el legendario y tres veces mundialista Estadio Azteca (o Estadio Ciudad de México, para efectos de la FIFA).

Maná sobre el “ubícate, wey” y ponerle sabor al México vs Inglaterra

Y aprovechando que la banda tocará en el partido, nos echamos una plática relax con ellos sobre cómo ha sido esta onda de sus presentaciones en el Mundial, los jugadores de la Selección Mexicana que podrían ser parte de Maná y más.

Sopitas.com: Primero que nada… “ubícate, wey”. Cómo surge y cómo llega a ustedes la publicación de Liam Gallagher.

Fher Olvera: Es el cotorreo deportivo de que también este wey se manchó con lo del 5-0, ya ves que habla mucho.

Entonces, se me hizo manchado para los mexicanos y dije: ‘pérate… ubícate, wey… ¿por qué un 5-0? No abuses’. El domingo ahí nos vemos. Respondí por todos los mexicanos que vemos futbol, estamos luchando, y somos un equipo también de tradición… hasta que las cosas no suceden, hasta ese momento puedes hablar.

Sopitas.com: Algo que me parece que cierra el círculo es que, en el Mundial de 1986, apenas empezaba Maná, y 40 años después se convierten en el único grupo que toca en la inauguración y en un partido. ¿Cómo ha sido digerir de pronto estar en el Estadio Azteca ante una audiencia global y preparar todo?

Fher Olvera: Es una oportunidad histórica para Maná. En el Mundial pasado no existíamos con este nombre… ¿o ya éramos Maná?

Alex González: Todavía no… estábamos formando Sombrero Verde y cambió a Maná…

Fher Olvera: Es una oportunidad histórica que nos brinda la vida en un punto donde la banda es muy conocida no solo en México, sino en muchas partes de Latinoamérica y el mundo, siendo que acá somos una banda local.

Maná en la inauguración del Mundial en México. Foto: Captura de YouTube.

¿Cómo llegó la banda a los shows en el Mundial?

Sopitas.com: ¿Cómo se da el contacto? ¿FIFA los busca? Y también preguntarles, ¿cómo definen que deben tocar “Oye mi amor” en la inauguración sabiendo que es un ‘one shot’ de pocos minutos?

Alex González: Lo que pasa es que FIFA nos llamó para participar… y lo de escoger la canción fue idea de Fher. Tuvimos solo dos minutos para tocar una rola en la inauguración… tuvimos que hacer una edición que salió muy chingona, y la gente cantó impresionante.

Fue una gran publicidad para la banda porque no nos cayó hasta después el 20 de que no nomás eran 80 mil personas en el estadio, sino que 1.2 billones de personas nos vieron. Y ahí dices: ‘ay, cabrón. Esto está muy grueso’.

Sopitas.com: Y viendo a los ingleses que se están quejando por la altura, podría servir tocarles “Vivir sin aire”…

Fher Olvera: Jajaja sí, es una ventaja para los mexicanos. Tienen que pensar en las fortalezas que tenemos para salir con confianza.

El revival de “Oye mi amor”

Sopitas.com: Oigan, y justo, hablando del revival que ha tenido “Oye mi amor”… la tocaron con Dua Lipa unos meses atrás, y ahora en el Mundial. Parece que mucha gente empieza a interpretar que se la dedicaron a la Copa del Mundo. ¿Cuál es la razón detrás por la que deciden tocar esta canción en dos momentos tan especiales, y pensando que es una canción icónica del ‘rock en tu idioma’?

Vampiro López: Creo que se dio de manera muy natural. Fher la escogió muy atinadamente porque es una rola que siempre en los conciertos te de para arriba. Y al tocarla, ni nosotros nos esperábamos lo que iba a generar en la gente. Nos sorprendió ver el impacto de una canción que escribieron hace tantos años, tanto que hay gente que dice que es la rola del Mundial.

Alex González: Es una locura porque esa canción, desde que salió hasta la fecha, en la bodas, en los bares, en la peda, en el desmadre… todo el mundo canta “Oye mi amor”. Ha pasado de generación en generación. Hay chavos y chavas que van a los conciertos de Maná que tienen 1o o 12 años, o no habían nacido, y la cantan como si hubiera salido ayer.

El lado futbolero de Maná: ¿Qué futbolista de México podría unirse a la banda?

Sopitas.com: Sé que son futboleros y tenía que preguntarles… ¿Qué jugador de la Selección Mexicana podría haber sido un buen integrante de Maná?

Fher Olvera: Jajaja, no sé, somos medio complicados… pero probablemente, este chavito, Gil Mora, es un crack. O los dos otros que han metido gol, Raúl Jiménez y Julián Quiñones, también podrían ser buenos elementos para Maná.