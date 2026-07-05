Lo que necesitas saber: El Observatorio de Crímenes LGBT+ documentó 115 casos de violencia contra personas LGBT+ en México durante 2025

Aunque las cifras bajaron ligeramente respecto al año pasado, la violencia contra las personas LGBT+ sigue siendo una realidad alarmante en México.

El nuevo informe del Observatorio de Crímenes LGBT+ documentó 115 casos durante 2025, entre asesinatos, desapariciones, atentados y suicidios relacionados con contextos de discriminación y prejuicio.

Carteles de la marcha LGBT+ 2026 en CDMX // Foto: Lucy Sanabria.

¿Qué dice el informe?

De acuerdo con el Informe 2025: “Violencias que persisten: los crímenes por prejuicio contra personas LGBT+ en México”, se registraron:

59 asesinatos

34 desapariciones

16 atentados

6 suicidios

Aunque el número total es menor al de 2024, el Observatorio advierte que esto no significa que la violencia haya desaparecido, sino que continúa siendo un problema estructural alimentado por la discriminación, los discursos de odio, el machismo, la exclusión social y la falta de respuestas institucionales.

Mujeres trans y hombres gays, entre las principales víctimas

El informe señala que las mujeres trans siguen concentrando una parte importante de los asesinatos y atentados documentados, mientras que los hombres gays aparecen con frecuencia entre las víctimas de homicidio y desaparición.

Además, alerta sobre la escasa visibilidad de la violencia que enfrentan mujeres lesbianas, mujeres bisexuales y hombres trans, debido a las limitaciones en los registros oficiales y los sistemas de documentación.

Carteles de la marcha LGBT+ 2026 en CDMX // Foto: Pamela Sánchez.

Desapariciones y ataques siguen siendo una constante

El documento también destaca que las desapariciones ya representan una de las formas más graves de violencia contra la comunidad LGBT+ en México. Entre los principales problemas detectados están las dificultades para las búsquedas, la falta de enfoques diferenciados y el poco reconocimiento de las llamadas “familias sociales” dentro de las investigaciones.

A esto se suman las agresiones físicas, amenazas y ataques motivados por prejuicios, que muchas veces buscan intimidar a las víctimas y obligarlas a ocultar su identidad o dejar de participar en espacios públicos.

El Orgullo también coincide con un aumento de agresiones

Uno de los hallazgos más preocupantes es que varios casos se concentran durante los meses en que se realizan actividades del Orgullo LGBT+.

Según el Observatorio, esto refleja que la mayor visibilidad de la diversidad sexual todavía provoca reacciones violentas en contextos donde persisten los discursos de odio y la discriminación. El informe también advierte que activistas y personas defensoras de derechos humanos continúan enfrentando riesgos por su labor comunitaria.