Más de mil desapariciones durante el Mundial: la crisis que colectivos piden no ignorar

Lo que necesitas saber: Colectivos de búsqueda estiman que, desde el comienzo del Mundial, hay más de mil nuevos casos de personas desaparecidas.

Mientras México vive la fiesta del Mundial 2026, colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas aseguran que la realidad fuera de las canchas cuenta una historia totalmente distinta. Pues desde el arranque del torneo, que fue el pasado 11 de junio, hasta la fecha, estiman que se han registrado más de mil nuevas desapariciones en el país.

Este 5 de junio, madres buscadoras, padres, hijas y familiares marcharon desde la Estela de Luz hasta la Glorieta del Ahuehuete —también conocida como la Glorieta de las y los desaparecidos— para exigir que la crisis de desapariciones no quede opacada por el ambiente mundialista.

Foto: @CentroProdh

Los familiares reprocharon que, mientras el Estado mexicano intenta proyectar una imagen de celebración y modernidad por el Mundial, miles de familias continúan enfrentando la violencia y la incertidumbre de no saber dónde están sus seres queridos.

Protestas, veladas y hasta “cascaritas” contra el olvido

En las últimas semanas, los colectivos realizaron caminatas hacia los estadios de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, además de veladas, actos de memoria y hasta “cascaritas” de futbol como una forma simbólica de recordar a quienes siguen sin ser localizados.

¿El objetivo? Ha sido exigir a las autoridades encargadas de la seguridad y la procuración de justicia que cumplan con su responsabilidad de buscar a las personas desaparecidas.

Pero los colectivos también denunciaron que, en lugar de recibir apoyo, han enfrentado burlas, criminalización e intimidaciones por parte de los distintos niveles de gobierno.

Incluso las autoridades han cuestionado la procedencia de los recursos con los que organizan las movilizaciones y denunciaron haber sido víctimas de agresiones físicas.

Foto: @noroestemx

Por poner un ejemplo, el pasado 30 de junio sobre Calzada de Tlalpan, donde integrantes del colectivo Hasta Encontrarte afirmaron haber sido agredidos por elementos policiacos mientras portaban fotografías de sus familiares desaparecidos.

Al finalizar la marcha, las familias realizaron una ceremonia en la Glorieta de las y los Desaparecidos, donde el vocalista de Café Tacvba, Rubén Albarrán, expresó su solidaridad con las madres buscadoras.

Rubén Albarrán interpretó una versión adaptada de ‘Cielito Lindo’, cambiando la letra para convertirla en un mensaje de esperanza y exigencia de justicia para las personas desaparecidas.