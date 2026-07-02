Lo que necesitas saber: Harry Kane es el máximo goleador de Inglaterra en los Mundiales con 13 goles y contando.

Inglaterra será el rival de México en los octavos de final del Mundial 2026. Y aunque sabemos que no será un juego sencillo por la altura y la localía de México, es momento de repasar aquellos datos curiosos, musicales y no tan futboleros de los ingleses.

¿Recuerdan que en el Mundial de 1970 fueron conocidos como los ‘invitados incómodos’?

Inglaterra, rival de México en el Mundial 23026 / Foto: MexSport

1. ¿Por qué les dicen Los Tres Leones?

Inglaterra es conocida como “Los Tres Leones” por su histórico escudo de armas. Todo comenzó con el rey Enrique I, quién reinó de 1100 hasta 1135. Durante aquellos años usaba un león como su estandarte personal; el primer león.

Después de varios años, su nieto, Enrique II asumió el trono entre 1154 y 1189, y decidió agregar un segundo león al estandarte, siguiendo la tradición que inició su abuelo.

Tras la muerte de Enrique II, Ricardo Corazón de León, fue coronado rey, su reinado duró diez años, entre 1189 y 1199. Y tal como su padre, agregó un león más, el tercero en el estandarte.

Ahora, los tres leones simbolizan valentía, coraje y fuerza, exactamente lo que los ingleses esperan ver de su selección en cada una de las competencias.

Fotografía espadasyartedetoledo.com

2. Inglaterra inventó el fútbol tal y como lo conocemos

Aunque ya existían juegos de pelota mucho más antiguos, como el maya conocido como pok-ta-pok o pokolpok, se dice que Inglaterra inventó el fútbol porque en 1863 se fundó la Football Association, que es la asociación de fútbol más antigua del mundo, y fue determinante en la creación de las reglas, formato y nombre del fútbol moderno.

Seguro que han escuchado la frase de Gary Lineker: “El fútbol es un deporte que inventaron los ingleses, juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania”. Y aunque sí son los inventores del futbol moderno, Alemania no siempre gana, tampoco los ingleses.

Esta disciplina estuvo presente en todas las culturas de Mesoamérica./Imagen Fotos y Relatos de Guatelinda Facebook

3. El único antecedente México vs Inglaterra en Mundiales

Aunque han coincidido en muchas Copas del Mundo, México e Inglaterra sólo se han enfrentado una vez en mundiales y fue: en 1966. Aquella vez, los nuestros perdieron 2-0 ante los ingleses con goles de Bobby Charlton y Roger Hunt en el mítico estadio de Wembley.

1959: México 2-1 Inglaterra (amistoso)

1961: Inglaterra 8-0 México (amistoso)

1966: Inglaterra 2-0 México (Mundial)

1969: México 0-0 Inglaterra (amistoso)

1985: México 1-0 Inglaterra (amistoso)

1986: Inglaterra 3-0 México (amistoso)

1997: Inglaterra 2-0 México (amistoso)

2001: Inglaterra 4-0 México (amistoso)

2010: Inglaterra 3-1 México (amistoso)

Fotografía FIFA.com

4. En México 70 se ganaron a sus primeros haters mexicanos

Y cuatro años después, cuando llegaron a México 70 como campeones del mundo, los ingleses decidieron traer su comida congelada, agua embotellada y provisiones propias para evitar cualquier contacto con la comida mexicana, pues no querían intoxicarse. Lo que los ingleses veían como prevención, en México lo sentimos como falta de respeto y arrogancia, lo que nos llevó a llamarle los invitados incómodos.

Fotografía Mexsport

5. La Inglesa más mexicana

Leonora Carrington nació en Lancashire, Inglaterra, pero huyó de la guerra, y encontró su hogar en México por allá de 1940. Vivió casi 70 años en territorio mexicano, se naturalizó mexicana, formó una familia y se convirtió en una leyenda del surrealismo nacional. Así que, técnicamente nació en Inglaterra, pero Leonora juega con nosotros.

Llegó a México para quedarse en la década de 1940./Imagen Leonora Carrington Facebook

6. Llegan con el mejor goleador de Europa

Harry Kane terminó la temporada como el máximo goleador de las grandes ligas europeas y firmó una de las mejores campañas de su carrera con el Bayern Munich, superando las 50 anotaciones en todas las competencias.

Por si fuera poco, es el máximo goleador de la Selección de Inglaterra con 13 goles (y contando). A sus 32 años, sigue rompiendo récords y es uno de los grandes candidatos al Balón de Oro.

Fotografía @england vía X

La canción nació para la Eurocopa de 1996, cuando Inglaterra volvió a organizar un gran torneo internacional. La idea original era que el fútbol regresaba a casa, al país donde nació este deporte, pero con el tiempo se convirtió en otra cosa: una expresión de esperanza, nostalgia y sufrimiento colectivo.

8. “Thirty years of hurt” ya son casi sesenta

La frase más famosa de la canción dice: “Thirty years of hurt never stopped me dreaming”, que en español significa ‘Treinta años de dolor nunca dejaron de hacerme soñar’. El problema es que ya no son treinta, son casi sesenta años esperando otro título mundial.

Fotografía fifa.com

9. Wonderwall también es parte de su identidad futbolera

Hablando de música en este Mundial, Inglaterra eligió Wonderwall de Oasis como canción para celebrar sus triunfos. Una decisión que mezcla dos de sus mayores exportaciones culturales: el fútbol y el britpop.

En el 2026, la hemos escuchado al final de cada partido, es el himno de los ingleses, su grito de guerra en el Mundial.

10. Inglaterra tampoco se salvó del caos del Mundial 2026

Inglaterra ha vivido de todo en el Mundial 2026, además de victorias, fueron víctimas de robo, retrasos en sus viajes, cambios logísticos, tormentas y hasta un huracán. Porque si algo caracteriza a Inglaterra en los Mundiales, es que siempre hay drama… dentro y fuera de la cancha.

Le roban a la Selección de Inglaterra

Inglaterra vive obsesionada con que el fútbol vuelva a casa, pero antes… tendrán que pasar por el Azteca y enfrentarse a una Selección Mexicana que sabe muy bien cómo convertir un partido en historia.

Wonderwall vs El Rey: ¿qué canción resonará este domingo?