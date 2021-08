¿Y la tercera ola? Miles de personas se reúnen en la maqueta del Templo Mayor en el Zócalo

Están viendo y no ven… El viernes 13 de agosto se cumplieron 500 años de la caída de Tenochtitlán, una fecha que lo crean o no causó más polémica de la que uno se imaginaba. Y no, no lo decimos por el tuit que el VOX publicó en Twitter, sino por la cantidad de personas que se reunieron en la maqueta instalada en el Zócalo de la CDMX.

Como si la variante Delta no tuviera ya suficientes razones para esparcirse en la capital del país como lo ha hecho en las últimas semanas, en la inauguración de ‘Memoria Luminosa’, la controversial maqueta del Templo Mayor que se instaló en la plancha del Zócalo, miles se reunieron sin importarles la tercera ola de COVID-19.

Miles de personas se reunieron en la maqueta del Templo Mayor, en el Zócalo

En redes sociales circulan fotos y videos donde se ve a cientos de personas reunidas en la maqueta en cuestión. Algo que uno pensaría el Gobierno de la CDMX debió haber evitado, pues los contagios contabilizados en las últimas horas van que vuelan para romper récords de nuevos casos de COVID-19 en lo que va de la pandemia.

Por esta razón en redes sociales muchos calificaron como ‘covidiotas’ a quienes se fueron a parar frente a la maqueta de 16 metros y casi 675 metros cuadrados de superficie, misma que ha causado molestia gracias que algunos consideran que el gobierno de Claudia Sheinbaum debería enfocarse en preservar y cuidar el verdadero Templo Mayor.

Van las imágenes:

“#Covidiotas“:

Por quienes llaman así a quienes estuvieron ayer en el Zócalo de la CDMX, en la inauguración de Memoria Luminosa, la maqueta del Templo Mayor. pic.twitter.com/yXGfq43q5W — ¿Por qué es Tendencia?  (@porktendencia) August 14, 2021

Sin cubrebocas ni sana distancia, y con la variante Delta rondando la CDMX

Como pudieron ver, durante la conmemoración de los 500 años de la caída de Tenochtitlán hubo todo menos sana distancia. Si eso no fuera preocupante, en el video también podemos ver cómo algunos de los asistentes no llevaban cubrebocas. Así que no se sorprendan si en las próximas semanas alcanzamos el semáforo rojo.

Retomando el tema del Templo Mayor, el icónico sitio prehispánico se encuentra cerrado al público porque las autoridades no han podido reparar los daños causados por las granizadas desde poco más de 4 meses. De hecho se contabilizan más de 100 días desde que se derrumbó la techumbre de La Casa de las Águilas y aún no terminan de arreglarlo…