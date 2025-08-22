Lo que necesitas saber: Estos ataques se suman a la jornada de violencia que ocurre en Colombia, como el asesinato de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial.

Colombia vivió una tarde llena de violencia, con dos ataques que dejaron al menos 13 personas muertas y varios heridos: Derribaron un helicóptero de la policía y explotó un coche bomba en una escuela militar.

De acuerdo con las autoridades, ambos ataques fueron realizados por la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Ataques en Colombia // X:@EFEnoticias

Derriban helicóptero de la policía de Colombia durante un operativo

Durante un operativo de la policía de Colombia contra el narcotráfico, un dron derribó un helicóptero… lo que provocó la muerte de ocho personas y otras ocho resultaran lesionadas.

Mediante redes sociales, el presidente Gustavo Petro, informó que el helicóptero derribado tenía la misión de trasladar personal a la zona rural de Amalfi para la erradicación de cultivos de hoja de coca.

En un principio se señaló como responsables de este ataque al Clan del Golfo. Aunque al final el derribo se le atribuyó al Frente 36 del Estado Mayor Central, grupo disidente de las FARC.

Ataques en Colombia // Redes sociales (captura de pantalla).

Explosión de coche bomba en escuela militar

Pero la violencia en Colombia no solo se quedó ahí. Pocas horas después del derribo del helicóptero, se reportó la explosión de un vehículo bomba en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez.

El atentado, ocurrido en las inmediaciones de la escuela militar de aviación de la ciudad de Cali, dejó al menos 5 muertos y 36 heridos. Tras lo ocurrido, las autoridades locales ofrecieron una recompensa de hasta $400 millones de pesos a quien brinde información al respecto.

Estos ataques se suman a la jornada de violencia que ocurre en Colombia, como el asesinato de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial.