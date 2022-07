Hasta este 26 de julio en México se han registrado 60 casos de viruela símica, entre 5 o 6 hospitalizaciones —de personas con inmunodepresión grave—, y ningún fallecimiento, de acuerdo con Hugo López-Gatell.

¿Cómo va a ser la respuesta de la Secretaría de Salud para atender estos casos y prevenirlos?

“La doctora Molly Dickinson administra una dosis de la vacuna contra la viruela del mono a Arthur Macedo, de 37 años, el 23 de julio de 2022 en Londres, Inglaterra. El NHS está ampliando su despliegue en Londres a medida que los casos de viruela símica continúan aumentando en la capital”. Foto: Hollie Adams-Getty Images.

En la mañanera de este 26 de julio y previo a la protesta convocada a las 4 de la tarde en las oficinas de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud para que los gobiernos se pongan las pilas en la estrategia, el subsecretario comentó de manera breve qué están haciendo las autoridades sanitarias mexas.

60 casos de viruela símica en México

López-Gatell presentó la nueva página de la secretaría dedicada a la viruela símica o del mono: viruela.salud.gob.mx.

Ahí, poco a poco la Secretaría de Salud irá colocando información que va desde lo general hasta lo particular como las prácticas clínicas para el tratamiento de los casos y otros materiales —algo más o menos parecido a la página que montó sobre el COVID.

Foto: Pablo Blazquez Dominguez-Getty Images.

De acuerdo con el subsecretario de Salud, México ya tiene montado un programa de vigilancia epidemiológica y capacidad de laboratorio.

¿Qué pasará con las vacunas?

No lo mencionó en su presentación, pero en un documento publicado por la Secretaría de Salud dicen que el Grupo Técnico Asesor del programa de Vacunación (GTAV) está viendo si da luz verde a la vacunación contra la viruela símica en poblaciones específicas, que no será universal.

Esto lo mencionamos porque es una de las exigencias de colectivos y activistas LGBT+ hacia la Secretaría de Salud.

Foto: Presidencia.

Sobre todo tomando en cuenta que ya hay otros países que se están aplicando en la vacunación contra la viruela símica.

Por ejemplo, en Inglaterra están vacunando a personal médico y hombres gay o bisexuales.

Y ojo, se están aplicando vacunas que no fueron elaboradas específicamente contra la viruela del mono, sino que se trata de vacunas desarrolladas contra la viruela, pero debido a que estas dos son genéticamente parecidas, por eso se están usando.

“No se va a comportar como COVID-19”

Por lo pronto, Hugo López-Gatell explicó que el comportamiento de la viruela símica no será el mismo que el COVID-19.

Primero por su letalidad y segundo por su extensión o predominio:

“Es una enfermedad de muy baja letalidad, hay sólo 5 defunciones en el mundo. No es una enfermedad que se espere se vaya a propagar extensamente, no es el caso, no se va a comportar como COVID-19, no es de propagación universal o extensa, se presenta en pequeños brotes en ciertas poblaciones clave y la transmisión es mayormente por contacto por la piel de personas cuando está en fase activa, en 21 días desaparece”.

Foto: Secretaría de Salud.

López-Gatell recordó que si bien ya había registros de casos de viruela símica desde la década de los 70 en centro y occidente de África, en estos momentos estamos frente a brotes más extendidos fuera de este continente.

Foto: Presidencia.

A nivel mundial, se han registrado alrededor de 17 mil casos y 5 fallecimientos.