Lo que necesitas saber: ¡Que no te ganen las prisas! Durante la inauguración del Mundial habrá muchos cierres de vialidades, aquí te dejamos algunas alternativas.

La justa mundialista ya está a unos cuantos días de comenzar, México volverá a ser sede mundialista por tercera vez y el Azteca volverá a ser el estadio en donde se llevará a cabo la inauguración, pero esto traerá complicaciones para varios automovilistas y usuarios del transporte público.

Pero por eso mismo, te traemos aquí diferentes rutas para que este 11 de junio puedas llegar a tu trabajo o incluso a tu casa y que no te ganen las prisas, así que toma nota.

Foto: @MonitoresMultim

Cierres en avenidas

Las avenidas que estarán cerradas en su totalidad son la Avenida del Imán y el Circuito del Estadio Azteca. Las avenidas con un cierre parcial son Paseo de los Deportes, Calz. Acoxpan, Cafetales y Viad. Tlalpan.

Ojo aquí porque estas vialidades tendrán acceso restringido para tener un mejor control vehicular, como Av. Río Churubusco, Calz. Tlalpan y Eje 3 Oriente (Av. Canal de Miramontes)

Las afectaciones vía alta serán más para Calz. de Tlalpan, Periférico Sur, Av. del Imán, Insurgentes Sur, Eje 3 Oriente y vías aledañas. Estos cierres serán desde todo el 11 de junio y las zonas con más mayor impacto de personas serán Coapa, Taxqueña, Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco.

Fotografía Mexsport

Opciones de movilidad

Si vas a usar transporte público, una de las alternativas que te recomendamos es usar el metro en la Línea 2 y bajarte en Taxqueña o usar la Línea 3 y bajarte en Coyoacán. Para el metrobús, solamente tomar la Línea 1 que va de Indios Verdes a El Caminero. Y por último, una opción más sería el trolebús y usar líneas que operen por Eje 2 y Eje 6.

Si te vas a mover en auto, te recomendamos usar el Anillo Periférico (por fuera del perímetro), Eje 6 Sur (Avenida del Taller), Eje 8 Sur (Ermita Iztapalapa), Av. Universidad y la Calzada de la Viga.

Te recomendamos anticipar tus traslados, usar transporte público, consultar en tiempo real el estado del tráfico y estar al pendiente de las autoridades.

Y por último, los servicios de salud si son gubernamentales, estarán brindando su servicio en horario normal, es decir, instituciones como el IMSS, ISSTE, el Hospital Central Militar y el Hospital Naval atenderán de manera habitual.