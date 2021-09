VOX y Santiago Abascal: ¿Qué es eso de la Carta Madrid y qué hace en México?

¿Recuerdan que durante la conmemoración de los 500 años de la caída de Tenochtitlán el partido español VOX afirmó que fue una tropa de españoles quienes liberaron a miles de personas del “régimen sanguinario y de terror de los aztecas”? Y no es la única vez que se han puesto en el ojo del huracán, sus propuestas legislativas han dado bastantito de qué hablar.

VOX es un partido español de ultraderecha que nació en 2013 y que define su proyecto en la defensa de España, de la familia y de la vida. Está presidido por Santiago Abascal quien actualmente se encuentra en México y fue recibido por los senadores del PAN para firmar la Carta Madrid.

Por medio de sus redes sociales, los panistas afirmara que Morena está enojado con la visita de Abascal y la firma de la polémica carta porque “se trata de plantarle cara al comunismo y sus socios totalitarios que han sumido a Bolivia y a Venezuela en la más absoluta miseria”.

Afirman además que no quieren eso para México y que firmaron en defensa de la libertad, la democracia y la propiedad privada.

¿Por qué Morena está tan enojado con la visita de @Santi_ABASCAL y nuestra firma a la Carta de Madrid? Porque se trata de plantarle cara al comunismo y a sus socios totalitarios que han sumido a Bolivia y a Venezuela en la más absoluta miseria. No permitiremos eso para México. pic.twitter.com/F6DIyASCmx — Senadores del PAN (@SenadoresdelPAN) September 2, 2021

¿Qué es eso de la Carta Madrid?

Fue en octubre de 2020 cuando en Madrid, España, se firmó la Carta Madrid, una iniciativa/propuesta/ movimiento que pretende defender la democracia y libertad en la zona iberoamericana en contra de regímenes totalitarios que tienen inspiración comunista y socialista.

A grandes rasgos la carta busca ser una respuesta o reacción al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla. Entre los fundadores de estos grupos políticos de izquierda en Latinoamérica se encuentran José Mujica, Evo Morales, Alberto Fernández, José Luis Rodríguez Zapatero, Fidel Castro y Lula da Silva.

Al momento la Fundación Disenso, liderada por Santiago Abascal, ha logrado 8 mil firmas para la carta y el establecimiento de alianzas con la oposición de varios países de América y de Europa como Ecuador, Italia, Francia, Cuba, Venezuela, Colombia y ahora México.

Hoy en el Senado de México hemos presentado el Foro Madrid, nuestra iniciativa para hacer frente al avance del comunismo en las naciones de la Iberosfera. Gracias a los 15 senadores y 3 congresistas que ya han firmado la Carta de Madrid y gracias a @julenrementeria por invitarnos https://t.co/4Z4YEkLzIN — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) September 2, 2021

A pesar de que los creadores de la Carta Madrid, nacida a partir del Foro Madrid, afirman que no es una declaración ideológica y que rechaza posiciones radicales como la homofobia, racismo, comunismo, autoritarismo y xenofobia, la iniciativa no se ve con buenos ojos porque VOX es un partido de extrema derecho relacionado con el fascismo y el franquismo.

Eso además de que las propuestas e ideología de VOX ha demostrado ser antiinmigrante, racista, xenófobo y profundamente conservador.

Nadamos para que nos demos una idea, una de sus propuestas habla de deportar a los inmigrantes irregulares de España pero además incapacitarlos de por vida para que regresen a territorio español. Eso además de derogar el Pacto de Estado sobre Violencia de Género para que en lugar de hablar de violencia hacia la mujer, se hable de violencia intrafamiliar.

Aunque suene familiar con algunas propuestas que han sonado en México, VOX también propone un pin parental para padres, la creación de una Consejería de Familia y Natalidad, vigilar a mujeres con embarazos no deseados para convencerlas de que no aborte, prohibir que en los colegios se hable de aborto u homosexualidad, que los colegios separen por mujeres y hombres, etc.