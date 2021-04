El duro mensaje de Xiye Bastida, activista mexicana, a los líderes mundiales en la Cumbre Climática

Este jueves 22 de abril, de manera virtual, se lleva a cabo la Cumbre Climática 2021 en donde participan más de 40 líderes mundiales para hablar del cambio climático y de sus compromisos para combatirlo. En esta cumbre participó Xiye Bastida, una activista mexicana de 19 años que les puso una buena regañada a los líderes.

Su participación y específicamente una frase de todo su discurso se volvió viral en redes sociales debido a que no tuvo miedo al decirles sus verdades a los líderes mundiales cuando de agendas ambientales se trata.

“Yo no quería venir y leerles nuestras preocupaciones y demandas, porque si hubieran estado escuchándonos, ya sabrían cuáles son“, dijo.

La joven lanzó acusaciones en contra de los gobernantes por perpetuar pero también defender sistemas como el capitalismo, la opresión y el colonialismo, que le hacen muchísimo daño a nuestro planeta.

Hizo un llamado para que acepten el fin de la era de los combustibles y a iniciar una transición global hacia las energías renovables. Por medio de sus redes sociales, la activista señaló que se sintió orgullosa de haber representado a México y a la juventud “especialmente cuando el discurso de AMLO se quedó corto en ambición”.

After addressing world leaders today at the Biden Climate Summit my dad told me that he hasn’t felt this proud and hopeful in a long time. I feel proud to have represented Mexico and youth— especially when AMLO’s speech fell short in ambition pic.twitter.com/wGRkw73u9d

— Xiye Bastida (@xiyebastida) April 22, 2021