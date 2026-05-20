Lo que necesitas saber: A principios de mayo se reveló que el narcotraficante había mandado una carta a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, donde solicitaba ser extraditado a México.

El día de hoy se dio a conocer nuevamente que Joaquín “El Chapo” Guzmán no se rinde, pues volvió a enviar no una, sino cuatro cartas al a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York pidiendo su regreso a México.

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán insiste desde prisión y envía nuevas cartas a juez en EU

En los documentos, Guzmán insiste en declararse inocente y asegura que durante su proceso judicial hubo irregularidades, falta de evidencia y violaciones a sus derechos.

A principios de mayo se reveló que el narcotraficante había mandado una carta a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, donde solicitaba ser extraditado a México y aseguraba haber tenido un juicio injusto en Estados Unidos.

Ahora, este 19 de mayo, el periodista Keegan Hamilton dio a conocer cuatro nuevas cartas que, según señaló, aparentemente habrían sido escritas por alguien más en inglés debido a la forma en la que están redactadas.

También menciona que tanto autoridades estadounidenses como mexicanas habrían cometido abusos relacionados con su extradición y con la manera en que fue llevado su caso.

Además, en varias partes de las cartas asegura que busca una “libertad extendida”, pide que se revisen nuevamente sus apelaciones federales y hasta solicita que se le permita recibir visitas legales y familiares, mencionando específicamente a su esposa y a sus hijas gemelas.

Otro de los puntos que más llaman la atención es que “El Chapo” asegura que no recibió un juicio justo y que las cortes ignoraron supuestas inconsistencias y falta de pruebas durante el proceso que terminó con su condena a cadena perpetua en 2019.

Estas cartas fueron enviadas desde la prisión ADX Florence en Colorado, considerada una de las cárceles de máxima seguridad más estrictas de Estados Unidos, donde actualmente cumple su sentencia.

Foto: @NeetOlympics

Por ahora, las cartas no han cambiado la sentencia ni la postura de la corte estadounidense, pero sí volvieron a poner el nombre de “El Chapo” en la conversación pública.