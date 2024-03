Lo que necesitas saber: Recientemente, Xóchitl Gálvez pidió a empresarios dejar sus negocios un rato y convencer a sus empleados de votar por ella.

Ya van varias veces que mandan a volar a la candidata presidencial del PRIAN: desde influencers hasta la banda Molotov. Ahora, la popular marca de cafeterías, Starbucks. Conclusión: como que el equipo de Xóchitl Gálvez y sus seguidores tienen que pensar mejor de quién se cuelgan (y, mejor aun, tener permiso).

Starbucks México rechaza promover a partidos políticos

Como parte de su tropezada campaña, a Xóchitl Gálvez se le hizo chévere que sus seguidores pusieran en el vasito de su café la frase #XóchitlGálvez2024. “Seguro, señora”, dijeron varios… no, la verdad no. La ocurrencia no tuvo mucho eco que digamos, pero lo que sí pasó fue que se difundieron imágenes de vasos de Starbucks “edición especial” en supuesto apoyo a la candidata presidencial.

Sin embargo, poco le duró el gusto a Xóchitl Gálvez de creerse apoyada por la conocida marca. En friega, las redes sociales de Starbucks salieron a desmentir la venta de dichos vasos. “Starbucks no promueve partidos políticos”, señaló la firma en un breve pero contundente mensaje para deslindarse de cualquier vínculo con la candidata del Frente Amplio por México (alianza partidista ahora conocida con el nombre que nomás no pega, “Fuerza y Corazón por México”).

Xóchitl Gálvez y su campaña para promoverse en cafecitos / Captura de pantalla

“Respetamos los diversos puntos de vista de nuestros partners (colaboradores) y clientes. Los diseños de los vasos que circulan en redes sociales no se originaron en Starbucks”, aseguró la popular franquicia de cafeterías.

Xóchitl Gálvez pide a empresarios que dejen sus negocios para hacerle campaña

El mensaje que Starbucks México difundió en sus redes sociales fue corroborado por Animal Político. En la popular sección de “El Sabueso”, el periodista César Dorado señala que entró en contacto con el equipo de la marca y éste confirmó que de ninguna manera hay una estrategia de publicidad con Xóchitl Gálvez… y tampoco hay planes de, en un futuro, hacer alianza con algún partido o candidato.

Como sea, la publicidad fake de Starbucks le redituó a Xóchitl Gálvez estar nuevamente entre los tópicos tendencia de las redes sociales… aunque no de la mejor manera. Si bien algunas de las publicaciones con las fotos de los vasos pirata tuvieron más de 100 visualizaciones y más de mil “likes”, también fueron acompañadas por mensajes de desaprobación de la supuesta campaña.

Falsos vasos de Starbucks en apoyo a Xóchitl Gálvez / Foto: Redes

La falsa campaña de Xóchitl Gálvez con la marca Starbucks se difundió a la par del llamado de la candidata para que empresarios dejen sus negocios por un ratito, aunque sea (dos meses nomas) y se dediquen a tratar de convencer a sus empleados de votar por ella. Coacción le llaman.

“Me estoy jugando todo (…) así es que los necesito, sepárense dos meses y medio de sus empresas y póngase a hacer campaña, convenzan a sus empleados, convenzan a la gente de su comunidad, no hay mañana; o autoritarismo o democracia”, señaló la candidata en reunión con empresarios que integran la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), a quienes les pidió donarle aunque sea un espectacular… de acuerdo con Expansión, la propuesta generó risas, pero no una respuesta favorable.

