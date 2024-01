Lo que necesitas saber: Sopitas FM x Radio Chilango es el programa de radio de Sopitas.com que se transmite de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana a través del 105.3FM en la CDMX.

Afortunadamente no necesitas tener una radio o vivir en la CDMX para disfrutarlo, por lo que te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y nos acompañes en la transmisión en vivo desde nuestra cabina.

Aquí arriba te dejamos el livestream. Suscríbete y si quieres escuchar alguna rola, o tienes alguna queja, saludo o sugerencia, déjanosla en los comentarios de la transmisión en vivo.

Entrevista con The Last Dinner Party

The Last Dinner Party es uno de los proyectos musicales que más nos han emocionado en los últimos meses. Y nuestras expectativas sólo aumentaron este 2024 mientras esperamos su primer disco de estudio titulado Prelude to Ecstasy, el cual fue producido por James Ford; y su primer concierto en México programado para el 19 de marzo en la CDMX.

The Last Dinner Party es una banda conformada por Abigail Morris, Lizzie Mayland, Emily Roberts, Georgia Davies y Aurora Nishevci, y en 2023 recibieron el premio Rising Star de los Brit Awards, además de haber aparecido en el soundtrack del FIFA (aquí nos negamos a decirle EA Sports FC 24) y muchas cosas más.

Por eso, nos emociona mucho platicar con la banda en Sopitas FM X Radio Chilango. Esto es para que nos hablen de su próximo disco, sus expectativas para su concierto en el Lunario y nos cuenten todos los detalles de su más reciente sencillo que salió con el nombre de “Caesar on a TV Screen“.

The Last Dinner Party/Foto vía Facebook del artista

Los nominados a los premios Oscar 2024

Este martes 23 de enero, en punto de las 7:30 am hora de la Ciudad de México, se dieron a conocer a las y los nominados para la edición de este 2024 de los premios de la Academia, mejor conocidos como los Oscar para celebrar lo mejor del cine en el último año.

Para ser honestos, entre las más de 20 categorías que reconocen aspectos técnicos y artísticos, no hubo ninguna sorpresa y aparecieron las cintas, actores y directores que todo mundo estaba esperando como Barbie, Oppenheimer, Killers of the Flower Moon, Poor Things liderando las menciones.

‘Killers of the Flower Moon’, ‘Poor Things’, ‘Oppenheimer’ y ‘Barbie’ entre los nominados a los premios Oscar 2024/Fotos: Apple TV+. Searchlight Pictures, Universal Pictures y Warner Bros.

Quizá la única sorpresa, tanto para bien como para mal, es que en la categoría de Mejor Película apareció Past Lives, una cinta de corte independiente de A24 que si bien recibió la máxima mención, no estuvo presente en el resto de categorías que merecía como Director o Actriz. Pero bueno… si bien estamos en 2024, no deja de ser la Academia, ¿cierto?

En Sopitas FM hablaremos de todas las nominadas, la repartición de menciones, nuestras favoritas y cómo se van proyectando los ganadores entre las categorías más complicadas.

