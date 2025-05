Opinión que debería ser bastante popular: las películas y series de Sebastian Stan merece más atención y reconocimiento del que ha recibido. Para que se den una idea, este 2025 recibió nominación a los Golden Globe y los premios Oscar por dos películas distintas, ambas en las categorías principales de actuación. Y además, estrena nueva película: Thunderbolts*.

Pero desde antes, las películas y series de Sebastian Stan ya estaban dando de qué hablar gracias a sus apuestas por películas que varian entre lo independiente y lo comercial. Y en esta segunda, obviamente lo reconocemos por su personaje de Bucky/Soldado del Invierno dentro del MCU.

Como les contamos, el actor de ascendencia rumana regresa a Marvel para Thunderbolts*. Esta película se estrena en cines a partir del 30 de abril. Así que para que se vayan preparando, les dejamos nuestra entrevista con parte del elenco y les dejamos una lista de series y películas de Sebastian Stan disponibles en plataformas de streaming.

Fresh

Fresh es una película de 2022 protagonizada por Daisy Edgar-Jones y Sebastian Stan bajo la dirección de Mimi Cave en su debut. Y les podemos decir que es una LOCURA. Si les gustó Barbarian de ese mismo año, entonces Fresh también les va a volar la cabeza… y les va a sacar varias risas.

Fresh nos presenta a Noa, una joven mujer que nomás no encuentra pareja a pesar de haberle entrado a las apps de citas. Cuando deja de buscar, así de casualidad, se encuentra al hombre de sus sueños: Steve es guapo, médico, un caballero, romántico, simpático… y alguien muy perverso.

Fresh está disponible en Disney+.

I, Tonya

I, Tonya de 2017 marcó un antes y un después en la carrera de sus protagonistas. Margot Robbie recibió una nominación al Oscar por su interpretación de Tonya Harding, y lo hizo junto a Sebastian Stan como su esposo Jeff Gillooly y Allison Janney como LaVona Golden, la complicada madre de Tonya (Janney también estuvo nominada y se llevó el Oscar).

I, Tonya funciona como una biografía de la patinadora artística, quien enfrentó una infancia difícil a partir de los abusos de su madre. Como consecuencia de los mismos, se casa con Jeff, un sujeto que también busca controlarla. Desde luego que la película muestra la situación relacionada con otra patinadora, Nancy Kerrigan, quien fue atacada por órdenes del esposo de Tonya.

I, Tonya está disponible en Netflix.

The Apprentice

The Apprentice es la película por la cual Sebastian Stan recibió su primera nominación al Oscar como Mejor Actor. Pero no sólo eso. Su coprotagonista, Jeremy Strong, también buscó la estatuilla como Actor de Reparto. Y si bien ninguno se lo llevó, vaya que dieron dos de las mejores actuaciones de 2025.

En The Apprentice de Ali Abbasi, Sebastian Stan da vida a Donald Trump, un sujeto bastante manipulable que trabaja en el negocio de bienes raíces de su padre. El ascenso de esta figura como un empresario se da cuando conoce a Roy Cohn, un abogado que actúa como criminal y que le enseña las reglas básicas para permanecer en la cima… y que encontramos bastante en el discurso actual de Trump.

The Apprentice está disponible en Prime Video.

Pam & Tommy

Pam & Tommy es una serie limitada de 2022 para Hulu. Está escrita por los amigos Seth Rogen y Evan Goldberg, dirigida por Craig Gillespie y protagonizada por Lily James y Sebastian Stan.

Los dos actores interpretan a la pareja conformada por Pamela Anderson y Tommy Lee, quienes tomaron los titulares de todos los medios en la década de los 90 tras la salida no aprobada de un video sexual, y que trajo consecuencias bastante terribles para Pamela, pero no Tommy.

Lily James y Sebastian Stan en Pam & Tommy / Foto: Hulu

Esta serie está muy bien realizada y las actuaciones de Lily James y Sebastian Stan, sumadas a su caracterización, son impecables. Pero enfrentó algunas críticas, sobre todo de la misma Pamela Anderson, quien dijo que durante la controversia le robaron la posibilidad de defenderse, y ella, al no autorizar la serie, le hicieron lo mismo.

Pam & Tommy está disponible en Disney+.

A Different Man

A Different Man es la otra película en esta lista que puso a Sebastian Stan en la temporada de premios al recibir nominación a los Golden Globes como Mejor Actor en una Comedia o Musical. Ahora bien. Si hablamos del gran trabajo de Sebastian Stan en esta película, también hemos de mencionar a su compañero, Adam Pearson, quien merecía también algunas nominaciones por ahí que no llegaron.

A Different Man, dirigida por Aaron Schimberg , tiene como protagonista a Edward, un actor con neurofibromatosis al que le cuesta trabajo conseguir empleo, pero también socializar. Es un solitario que vive en un pequeño departamento, y su vida da un giro cuando conoce a su nueva vecina, quien lo ve detrás de los tumores ocasiones por la afección.

Adam Pearson y Sebastian Stan en la película A Different Man / Foto: A24

La cosa es que Edward entra a un tratamiento radical en el que sus tumores desaparecen y su rostro aparece. Y Edward es guapo. Así que se deshace de la identidad “vieja” para crear a Guy. Pero justo cuando su vida empieza a ser mejor, aparece en el mapa Oswald, un sujeto con neurofibromatosis que es todo lo que Edward quiso ser.

A Different Man está disponible en MUBI.

The Martian

The Martian es una película de 2015 dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Matt Damon, quien comparte créditos junto a un extenso elenco que integra a Jessica Chastain, Michael Peña, Kate Mara y Sebastian Stan, este último interpretando al doctor Chris Beck.

The Martian es considerada como una de las mejores películas de ciencia ficción del siglo XXI, y nos cuenta la historia de Mark Watney, un astronauta que forma parte de una misión en Marte, y quien tras ser dado por muerto por sus compañeros de tripulación, es abandonado en el planeta.

The Martian está disponible en Disney+.

The Devil All the Time

The Devil All the Time es una producción de 2020 dirigida por Antonio Campos y que también tiene un enorme elenco comandado por Tom Holland junto a Robert Pattinson, Bill Skarsgård, Haley Bennett, Jason Clarke, Riley Keough, Sebastian Stan y más.

La película se centra en Alvin, un joven que tras la trágica muerte de sus padres, queda al cuidado de su abuela en una pequeña comunidad rural. Mientras crece, el pueblo se llena de personajes cuestionables como la de un pastor o un policía corrupto, este último interpretado por Sebastian Stan. ¿Sabían que el actor llegó al papel recomendado por Chris Evans tras su salida del proyecto?

The Devil All the Time está disponible en Netflix.

Gossip Girl

Sebastian Stan es uno de los muchos actores que aparecieron en las distintas temporadas de Gossip Girl, acompañado a los actores principales en sus problemas de primer mundo. Stan interpretó a Carter Baizen, quien genera muchos conflictos en la historia.

Carter estudió en la St. Jude’s School for Boys y era muy amigo de Nate y Chuck, pero pronto se hacen enemigos. ¿Cómo? Le hizo la vida imposible a Nate, por ejemplo, o incluso tuvo relaciones sexuales con Blair para fastidiar a Chuck. Ese tipo de cosas. Sin duda, el personaje de Carter fue muy importante para la carrera de Sebastian Stan.

Gossip Girl está disponible en MAX.

Captain America: Civil War + Thunderbolts*

Sebastian Stan ha aparecido en un total de nueve producciones del MCU (ocho películas y una serie). Este 2025 aparece en Capitán América: Un nuevo mundo y en Thunderbolts*, repitiendo su personaje de Bucky/Soldado del Invierno.

Pero podemos decir que la mejor de su participación en la franquicia, o al menos donde tomó mayor protagonismo es Capitán América: Civil War de 2016 dirigida por los hermanos Russo y en donde comparte protagónico con Robert Downey Jr. como Iron Man y Chris Evans como Capitán América.

Chris Evans y Sebastian Stan en Civil War del MCU / Foto: Marvel Studios

Esta es una de las mejores películas del MCU, pues plantea la ruptura de los Vengadores tras el descubrimiento por parte de Tony de que Bucky mató a sus padres en la década de los 90. Steve lo defiende señalando que le lavaron el cerebro y lo utilizaron como un arma, pero Tony no puede perdonarlo. Y traz… se aman los trancazos duros.

Capitán América: Civil War está disponible en Disney+.

Dumb Money

Dumb Money es una de esas películas que pasaron un tanto desapercibidas, pero son una joyita. Dirigida por Craig Gillespie (es la tercera vez que el director aparece en nuestra lista), se trata de una adaptación de The Antisocial Network de Ben Mezrich, el mismo autor de The Social Network (dah).

Dumb Money nos muestra cada uno de los pasos que se dieron para revalorizar GameStop durante la pandemia. La cosa es que esta empresa estaba prácticamente en quiebra. ¿Y cómo sucedió todo? Un tipo de lo más normal llamado Keith Gill, compra acciones de GameStop y a través de su canal de YouTube y en Reddit, hace que casi 8 millones hagan lo mismo.

Sebastian Stan en la película Dumb Money / Foto: Sony Pictures

Eso hace que las acciones de GameStop aumenten su valor (30 veces más de su precio inicial). Y así, Keith se hace multimillonario. Entonces, ¿qué sucede con aquellos empresarios que perdieron millones de dólares con esta jugada? De todo eso va Dumb Money, la cual tiene entre sus protagonistas a Paul Dano, Pete Davidson, Vincent D’Onofrio, America Ferrera, Anthony Ramos, Seth Rogen, Sebastian Stan, Shailene Woodley y más.

Dumb Money está disponible en MAX.