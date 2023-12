Lo que necesitas saber: Algunas series que salieron este 2023 las maratoneamos; otras las descubrimos sin querer; y otras fueron recomendaciones. ¿Pero cuáles fueron las que más nos gustaron?

¡Ahora sí ya estamos en la recta final del 2023! Y es que estamos a dos semanas de decirle adiós al 2023 de manera formal y nosotros seguimos en el repaso de todo lo bueno y lo no tan cool que nos dejó este año. Uno que sin duda, se rifó en cuanto a contenido televisivo.

Así como el 2023 nos dio varias canciones y discos memorables o esperados, los 12 meses de este año también nos dieron mucho contenido en cuanto a series, mismas que nos tuvieron pegados frente a la televisión o computadora durante varias horas (o incluso días).

A través de diversas plataformas, con temporadas finales u otras que siguieron nuestras tramas favoritas, el 2023 nos brindó varias series que sirvieron para maratonear en esos días de descanso (o de desvelo), y acá les traemos un conteo de nuestras series favoritas.

The Last of Us

HBO Max

Luego de mucha incertidumbre y espera por parte de los fans, este 2023 finalmente llegó a la pantalla chica la adaptación del videojuego The Last of Us, el cual trajo al mundo real real (bueno, algo así) la historia post-apocalíptica donde el mundo se infecta con un virus que los vuelve zombies.

Con Pedro Pascal y Bella Ramsey, en los papeles principales de Joel y Ellie respectivamente, la famosa historia creada por Neil Druckmann nos enamoró a través de nueve capítulos donde vimos al contrabandista intentar sacar a Ellie de una zona de cuarentena.

Al ser una adaptación en un 97% fiel a la historia de videojuego, The Last of Us se ganó un lugar en el corazón de muchos. En gran parte por el lazo que pudimos crear con los protagonistas y otros personajes, como Nick Offerman y Murray Bartlett, así como el desarrollo de la historia en sí. Aquí les hablamos más de The Last of Us.

The Bear

Star+

Todos, incluidos nosotros, lo hemos dicho hasta el cansancio: The Bear es una de las mejores series que han salido en los últimos años. Su primera temporada tomó al mundo por sorpresa con la historia de Carmy, un chef súper reconocido que debe volver a su natal Chicago para salvar el negocio familiar Original Beef of Chicagoland, el cual está a punto de quebrarse en todo sentido.

Cuando llega Carmy, se encuentra con el caos que su hermano mayor, quien murió por suicido, dejó en la cocina, con la gente que trabajaba, las cuentas y todo lo que se les ocurra. Esa primera temporada de The Bear fue sensacional no sólo porque trazó una forma nueva de entender los dramas (y comedias) que se llevan en las cocinas, los cuales suelen ser muy intensos, sino también planteó una narrativa interesante en cuanto a la psicología y desarrollo de los personajes.

‘The Bear’ es una de las series de FX que se pueden ver en Mexico en Star+ / Foto: FX

Por eso, su segunda temporada era tan esperada. Y les podemos decir que no decepcionó. Con una nueva oportunidad en el horizonte para salvar el restaurante, Carmy y Sydney comienzan un nuevo plan que renovaría todo lo conocido en el restaurante: desde el sistema de trabajo o el menú, hasta la relación entre todos los que colaboran.

Los creadores de The Bear aumentaron sus apuestas al profundizar en los conflictos propios de cada uno de los personajes, y además, llevó a una tanda enorme de invitados que incluyeron nombres de la talla de Olivia Colman, Jamie Lee Curtis, Will Poulter, Bob Odekirk, Sarah Paulson, Robert Townsend y muchos más. Aquí les hablamos más a profundidad de la segunda temporada de The Bear.

Ojitos de huevo

Netflix

Las producciones mexicanas para la televisión, sobre todo en comedia, suelen ser terribles. Seamos honestos. La calidad, los guiones, la elección del elenco y demás detalles, suelen ser repetitivos, nada originales e incluso, se pasan de racistas o machistas.

Pero este 2023, Netflix apostó por un proyecto bastante interesante titulado Ojitos de Huevo en colaboración con Alexis Arroyo, conocido de esta misma manera en el mundo del stand up. Alexis es ciego, y se planteó hacer una serie basada en su vida y cómo llegó a convertirse en uno de los comediantes más destacados en la actualidad.

Ojitos de Huevo, como les contamos, se centra en la vida de Alexis, quien cuenta las razones detrás de su discapacidad visual, cómo fue que creció junto a sus padres en Querétaro, la decisión que tomó de lanzarse a la Ciudad de México para perseguir una carrera en la comedia, y cómo fue que comenzó a destacar entre los demás.

Parte del elenco de ‘Ojitos de huevo’ / Foto: Courtesy of Netflix ©2023

Sin embargo, lo genial de Ojitos de Huevo es que en ningún momento pretende ser aleccionadora frente al tema de las distintas discapacidades. Alexis es ciego, pero este elemento si bien forma parte de su comedia, no interfiere en la construcción de las relaciones que vamos viendo a lo largo de la serie. Y eso es genial, pues plantea de una manera bastante interesante que el entorno es el que genera una mayor división con las personas con discapacidad.

Netflix ya confirmó la segunda temporada de Ojitos de huevo. Así que mientras, les dejamos por acá nuestra entrevista con Alexis Arroyo y Kike Vázquez.

Sex Education (temporada final)

Netflix

Todo lo bueno llega a su fin y eso nos quedó claro con Sex Education. La serie británica de Netflix que en septiembre de este año estrenó su cuarta y última temporada. Una donde finalmente pudimos ver el final entre la historia de amor de Maeve y Otis (y Ruby).

Aunque los protagonistas de la serie al final no terminaron juntos, durante cuatro temporadas pudimos ver el crecimiento personal de cada uno de los personajes en la trama que, a través del humor, exploró la sexualidad adolescente de una manera en la que nunca antes se había visto en televisión.

Succession (temporada final)

HBO Max

Ojalá fuera fácil escribir de Succession, pero no lo es. ¿Por qué? Porque es, fácil, la mejor serie de este 2023 con su temporada final. Sabemos que esto puede irse a un debate entre las muchas propuestas que salieron a lo largo de estos 12 meses, pero la cosa con Succession es que el nivel de calidad en cada uno de sus aspectos, se mantuvo desde un inicio hasta el final. Y eso no siempre se logra en una serie.

Este 2023, Succession llegó a su final con la cuarta y última temporada. Después de ver el largo drama en el que los Roy creyeron que su padre iba a elegir a uno de ellos para convertirse en el CEO del enorme conglomerado de medios, llegó el desenlace en el que descubrieron que nunca se trató de heredar el imperio de medios; es decir, nunca se trato de dinero y poder, sino quién podía ser merecedor del amor de su padre: Succession fue siempre una serie sobre traumas, falta de conexión emocional y búsqueda de amor.

Aquí les dejamos nuestra reseña completa sobre el final de Succession en su cuarta temporada.

Imagen de Succession / Foto: HBO Max

Para esta entrega, Succession planteó en los primeros episodios la división entre Logan Roy y sus hijos, quienes tomaron la decisión de armar su propio imperio de medios. Pero cuando descubren que pueden hacerle daño, dan un giro de 180 grados y buscan apropiarse, de nueva cuenta, de Waystar Royco.

Las cosas, por supuesto, no salen bien. Y se vuelve a desencadenar una batalla por recibir la atención del padre y su aprobación. Pero cuando los escritores nos sorprendieron con el desarrollo de Logan (no lo diremos por si es un spoiler aún), comenzó una carnicería psicológica y emocional entre los hermano Roy que culmina con el triste ascenso de uno al poder… por decirlo de alguna manera.

Gen V

Prime Video

Con el éxito de The Boys, era inevitable que llegara a la pantalla el spin-off de ‘Gen V’, una serie que nos mostró el mundo dentro de la Universidad Godolkin, donde los superhéroes adolescentes estudian para aprender a luchar contra el crimen y salvar al mundo (o bueno, esa es la intención).

Al igual que The Boys, esta serie es increíblemente divertida y emocionante. Sin embargo, destacó que también es igual de siniestra y oscura, tanto que nos dio escenas bastante fuertes de sexo, drogas y más situaciones con las que los creadores se mofaron de nueva cuenta de la vida cotidiana estadounidense.

One Piece

Netflix

Este año el catálogo de Netflix estuvo repleto de estrenos fuertes. Pero, sin duda alguna, el más grande fue la adaptación que la plataforma de streaming hizo a uno de los manga y anime más queridos por los fans: One Piece, una historia que estuvo protagonizada por Iñaki Godoy como Luffy.

Aunque muchos teníamos miedo de cómo se manejaría One Piece en el formato de live action (sobre todo porque resumirían parte de la historia en varios episodios no tan largos), al final Netflix se lució con esta producción y logró ponerse a la altura del producto original.

De hecho, tuvimos la oportunidad de platicar con Iñaki sobre la influencia que México ha tenido en él, y que al mismo tiempo la ha llevado al personaje de Luffy en el live action de One Piece. ¡Chequen lo que nos contó al respecto sobre su participación en este proyectazo!

Barry (temporada final)

HBO Max

Barry es una genialidad, y siempre hemos creído que merecía más atención de la que recibió a lo largo de sus cuatro temporadas. Bill Hader nos presentó a Barry, un exmarine convertido en asesino a sueldo que un día descubre que su verdadera vocación es la actuación (y sí, es malísimo).

Durante un viaje de “negocios” a Los Angeles, Barry descubre una escuela de actuación llevada por Gene Cousineau, y aquí conoce a algunas personas clave como Sally, de quien se enamora perdidamente. El protagonista intenta desprenderse de su vida pasada, pero Fuches, quien era el que manejaba su agenda de asesino, no se lo permite (tampoco la figura de NoHo Hank), y es así como se desencadena un oscuro, violento y muy gracioso caos.

Barry fue una serie especial entre todas las producciones de los últimos años con especial atención en la cuarta y última temporada. Con cada entrega, Barry se iba haciendo más oscura sin desprenderse de algunos tintes de humor negro que apostaban más hacia la psicología de sus personajes, todos llenos de conflictos severos relacionados con su incapacidad de relacionarse de manera honesta con otras personas.

How To With John Wilson (Temporada 3)

HBO Max

Siempre es una alegría ver producciones que se salen de lo convencional a lo que uno espera ver al poner el catálogo de cualquier plataforma de streaming. Y, sin duda alguna, una de esas bocanadas de aire fresco fue la docuserie ‘How to With John Wilson’.

A lo largo de tres temporadas, el cineasta neoyorkino mostró historias reales de personas a las que se topaba por las calles de su ciudad natal, y las cuales salían mientras él trataba de dar consejos sobre cosas tan simples como cocinar algún alimento o entrarle al tema de bienes raíces. Todo con ayuda de la sensibilidad y el sentido del humor.

VGLY

HBO Max

VGLY es otra de las producciones mexicanas que destacaron a lo largo de 2023. El título nos presentó a Vgly, el nombre artístico de un rapero de la Guerrero en la Ciudad de México que sueña con convertirse en una figura popular dentro de la industria musical de México aprovechando, también, el despunte del género.

Vgly interactúa con algunas personas de su barrio y con quienes ha creado música tales como Flex, Bubble y Data. Una noche, mientras Vgly trabaja en una tienda, se topan con uno de los músicos más conocidos. Este le pide que lleve sus compras a una dirección específicia, y cuenta Vgly llega, se echa una rimas que lo dejan impresionado.

Benny Emmanuel protagoniza a ‘VGLY’, un joven rapero de la colonia Guerrero. Foto: ESPECIAL

¿Y qué sucede? Que este artista se roba sus rimas, revelando un ambiente complicado y hostil en la escena musical. VGLY está protagonizada por Benny Emmanuel y Juan Daniel García Treviño, dos de los actores de nueva generación que más nos han sorprendido en los últimos años al aparecer en películas o series como Chicuarotes o Ya no estoy aquí, respectivamente.

La serie fue todo un éxito al momento de su estreno, y afortunadamente, HBO dio luz verde a una segunda temporada que esperamos ver a lo largo de 2024. Aquí les dejamos nuestra reseña completa de VGLY.

Shrinking

Apple TV+

Bajita la mano, en 2023, Apple TV+ nos entregó producciones muy discretas pero de gran calidad. Y una de ellas definitivamente fue Shrinking, la cual llamó la atención desde el elenco, encabezado ni más ni menos que por Harrison Ford y Jason Segel. Sin embargo, además de juntar a estos dos nombres grandes del mundo del entretenimiento, presentaron una historia muy interensante.

En Shrinking conocemos a Jimmy Laird, un terapeuta que se enfrenta a una pérdida familiar bastante dolorosa, la cual comienza a afectarlo a nivel profesional. Es gracias a esta vulnerabilidad que Jimmy rompe las barreras éticas en su trabajo, al decirle a sus pacientes lo que realmente piensa o estás sucediendo en sus casos.

Jason Segel y Harrison Ford en ‘Shrinkiing’/Foto: Apple TV+.

Esto no solo genera cambios en la vida de nuestro protagonista, también en la de sus pacientes. Es ahí donde entra Paul Rhoades, un colega de Jimmy que a su manera, trata de ayudarlo a salir de este bache emocional. Aunque Paul también tiene sus propios problemas, ya que lleva años luchando contra la enfermedad de Parkinson.

A través del drama y la comedia, Shrinking nos habla de las pérdidas y los duelos que inevitablemente debemos enfrentar como seres humanos. Y de plano, sin exagerar y siendo muy honestos, esta fue una de las series que se convirtieron en nuestro lugar seguro en el 2023.

Beef

Netflix

Aunque la plataforma de Netflix está repleta de series de todo tipo, de repente encontramos en su catálogo verdaderas joyitas que deberían tener más reconocimiento. Y una de ellas de plano es Beef, protagonizada por Steven Yeun y Ali Wong que nos presentó una idea simple pero con consecuencias inimaginables.

La trama de Beef se centra en Danny Cho y Amy Lau, dos personas que se ven involucradas en un incidente de ira en la carretera que los consume lentamente hasta llevar su bronca a niveles increíbles, donde ambos hacen que las cosas se salgan de control. Y sí, toda esta situación logra sacar lo peor de los personajes.

Como ya lo mencionamos, la historia suena sumamente sencilla, pero es gracias a la dinámica de los protagonistas, el ritmo y el humor negro que le pusieron a esta producción lo que hace a Beef una de las series más rifadas que vimos en 2023.

Beckham

Netflix

Las series documentales no faltaron este 2023 y para todos los fifas, Netflix estrenó Beckham, una producción basada en la vida y obra de David Beckham, uno de los futbolistas más famosos y mediáticos de todos los tiempos. Y para serles muy honestos, este proyecto del gigante del streaming nos sorprendió para bien.

Dicha docuserie nos muestra la carrera de Beckham como futbolista y su paso a convertirse en uno de los iconos de la cultura popular a inicios de los 2000, pues es innegable que fue una figura importante para una generación. Sin embargo, en medio de todo esto, David se abre por completo para contarnos momentos complicados de su vida tanto profesional como personal.

Beckham es algo que de plano tienen qué ver si son fanáticos de los documentales, pues no solo nos hablan del futbol y de las relaciones que hizo en los diferentes equipos en los que jugó, también tocan la fama y su visión de negocios para darle vida a la MLS. Pero quizá lo más interesante es que a través de los cuatro episodios conectan temas más profundos como la salud mental, su relación en pareja y mucho más.

Ted Lasso (tercera temporada)

Apple TV+

Este 2023 también tuvimos que decirle adiós a varias series que queremos mucho y nos acompañaron en los últimos años. Y sí, parece que en esa lista se encuentra Ted Lasso, que después de tres temporadas prácticamente redondas, posiblemente concluyó con un final que nos hizo reír y llorar, justo como la vida misma.

En la última temporada, vimos lo último de Ted Lasso no solo como entrenador del AFC Richmond y su paso por la Premier League, también de su historia individual que de plano, nos conmovió hasta los huesos. Aunque también debemos mencionar a Nate Shelley, Roy Kent, Jamie Tartt, Rebecca Welton, Keeley Jones, Trent Crimm y Colin Hughes, cuyas tramas cerraron por lo alto y nos mostraron su evolución a nivel personal y profesional.

No sabemos si Ted Lasso ha terminado para siempre, pues no han aclarado si estará sera la última entrega, pero el final de la tercera temporada es una gran y emotiva despedida que merecía una de las series más entrañables y sanadoras de los últimos tiempos. Y la verdad, vamos a extrañar a todos estos personajazos.

Loki (segunda temporada)

Disney+

Aunque Marvel se ha esforzado por amplia su universo cinematográfico en el formato de televisión, debemos aceptarlo: sus series no han tenido el impacto y recibimiento que esperaban. Sin embargo, hay un par de excepciones a la regla y claro que por ahí se encuentra Loki, que regresó con una espectacular segunda temporada.

En esta entrega continuamos la aventura de Loki por el multiverso justo donde nos quedamos en la temporada pasada, junto a Mobius, Silvie y nuevos personajes. Sin embargo, la amenaza de un ejército de variantes de Kang sigue estando presente, es por eso que el ‘Dios de las mentiras’ debe comprender cómo funcionan las reglas y demás factores de la “sagrada línea del tiempo” para evitar que el villano logre su cometido.

Aunque la trama suena como una secuela más de Marvel, el ritmo, tono y lo que nos mostraron en la segunda temporada de Loki hicieron que esta serie se elevara por completo hasta mostrarnos que el personaje de Tom Hiddleston, para bien o para mal, por fin cumplirá el glorioso propósito que tanto buscó. Y de paso, cambió una vez más las cosas dentro del MCU.

The Other Two (tercera temporada)

HBO Max

Dicen por ahí que las terceras partes están de más, pero hay producciones que nos demuestran todo lo contrario. Tal es caso de The Other Two, una de las series de comedia más aclamadas de los últimos años que este 2023 regresó con una tercera temporada que simplemente nos dejó con la boca abierta.

En esta entrega, vemos a Brooke y Cary siendo autosuficientes y exitosos, sobre todo después de compararse durante años con su hermano más joven, la estrella del pop ChaseDreams y con su madre, la presentadora de televisión, Pat Dubek. Sin embargo, de alguna manera nuestros protagonistas se encuentran comparándose con gente nueva una vez más.

Dentro de la tercera temporada de The Other Two, siguen manejando un nivel de comedia impresionante que por momentos raya en el absurdo. Pero en esta nueva entrega, los creadores nos mostraron que su sátira cruel y realista del mundo del entretenimiento siempre puede llegar más arriba. Una verdadera joya infravalorada que no pueden dejar pasar.

Somebody Somewhere (segunda temporada)

HBO Max

Somebody Somewhere es una de esas series de HBO Max que podría entrar en el concepto de ‘joya oculta’. Y no porque sea un show desconocido como tal, sino porque, si somos honestos, no ha recibido la atención que creemos se merece.

La primera temporada nos presentó el viaje de la genial Sam (interpretada por Bridget Everett) luego de la muerte de su hermana. Esto al destrozó pues en medio de una familia bastante disfuncional, la protagonista perdió a la que quizá era su allegada más querida. La cosa cambió cuando, en su pueblito en Kansas, se reencontró con un viejo conocido llamado Joel.

Si la primera tanda de episodios se nos fue en ver a Sam encontrando una luz en medio de la crisis, la segunda temporada se enfocó en ver su proceso sanador y cómo esto movía un poco las dinámicas entre ella y los demás personajes, desde su familia hasta sus nuevos amigos. Incluso, está este giro en el que vemos cómo ella y Joel son más cercanos que nunca en su cotidianidad.

Eso es lo que convierte a Somebody Somewhere en una serie imperdible: la calidad humana que transmite, el dolor y las risas que nos hacen empatizar con sus personajes, y la conmovedora forma en la que nos enseña sobre resiliencia sin romantizar la vulnerabilidad. Éntrenle sin miedo si no la han visto, porque además es una serie bastante digerible para maratonear.

Rain Dogs

HBO Max

Se ha dicho que Rain Dogs es una especie de ‘drama-comedia punk’, basándose en la crudeza de su historia y los desolados paisajes que representa para sus personajes. Y la verdad es que es una maravilla.

La historia sigue a una mujer llamada Costello, quien es desalojada de su departamento junto a su pequeña hija Iris. La madre emprende un viaje duro para encontrar un lugar donde puedan pasar la noche, buscando espacio desde una lavandería hasta en el armario de un pervertido. Así de dura es la vida para ellas.

A pesar de las complicaciones, se encuentran pronto con Selby, un hombre homosexual que acaba de salir de la cárcel y que, a pesar de provenir de una familia rica, no cuenta con ese apoyo. Esta ahora improbable familia de tres se las arreglará para salir adelante en medio del caos de una Londres desigual, marcada por las diferencias sociales, la marginalidad y más…

‘Winning Time’ (segunda temporada)

HBO Max

Lo de Winning Time, esta serie magnifica sobre el ascenso de los Lakers en la NBA durante los 80, será uno de los casos más polémicos de la TV de este 2023. Abruptamente, HBO anunció la cancelación de la serie en cuanto la segunda temporada terminó, lo cual fue bastante extraño dado que tanto la crítica como el público amaron el show.

Lo más genial de la serie en esta segunda temporada se enfocó en la rivalidad de Los Angeles Lakers y los Boston Celtics en las finales de 1984, encabezada por las fricciones deportivas entre Magic Johnson y Larry Bird. Pero más allá de la duela, fue interesante ver el drama personal del equipo angelino, tanto colectivo como en la vida personal de los jugadores y Jerry Buss, dueño del equipo.

Ver a Johnson derrotado en las regaderas, parecía un final épico y doloroso que vaticinaba revancha para lo que pudo ser la siguiente temporada. Pero bueno, se decidió cerrar la serie con una escena sacada de último minuto con un resumen de lo que le deparaba al equipo y sus protagonistas en próximos años. Un pésimo cierre para un show espectacular. Lástima.

The Fall of the House of Usher

Netflix

Retomando el argumento de la novela gótica de Edgar Allan Poe, Mike Flanagan le volvió a dar al ‘gigante del streaming’ una historia de terror/suspenso que vale la pena ver. De repente, puede ser un poco pesada (y repetitiva) la narración de las muertes de la poderosa familia, pero si tomamos en cuenta que es una miniserie, quizá no hay tanto rollo con eso.

La historia sigue a los hermanos gemelos Madeline y Roderick Usher tras la muerte casi conjunta de los seis hijos de este último. Ellos son dueños de la poderosa empresa farmacéutica Fortunato, de la que se hicieron dueños tras el fallecimiento del anterior director.

El asunto es que, en una trama de dos líneas de tiempo diferentes, encontramos a Roderick –también en su lecho de muerte– revelando al fiscal Dupin los secretos de su familia… Especialmente, un pacto con una entidad sobrenatural que le dio a él y a su hermana el poder que siempre quisieron, pero a costa de un precio muy alto. Ya se imaginarán cuál fue ese precio.

Nada

Star+

Argentina nos ha entregado varios contenidos destacados en los últimos años, y a la lista hay que agregar esta serie de comedia llamada Nada. Algo que llamó la atención es que el mismísimo Robert DeNiro es invitado en el show, haciendo valer la amistad que tiene desde hace años con el también legendario actor argentino Luis Brandoni.

La premisa es curiosa: Manuel es un abuelito de 80 y tantos años dedicado a la crítica gastronómica. A pesar de su estatus, su trabajo ha perdido fuerza para las nuevas generaciones. Eso sí, aunque atraviesa una severa crisis económica (producto de la devaluación argentina), se niega a mudarse al Reino Unido con su hija.

Lo más curioso del asunto es que este señor de avanzada edad, es una suerte de hombre-niño que ha dependido en buena parte de su vida de su ama de llaves, quien muere. Y así, se ve obligado a contratar a una inexperta muchacha para que se encargue de las labores domésticas.

Este abuelito se ve obligado a reinventarse en medio de una crisis existencial, esto mientras recibe la visita de su viejo amigo Vincent (DeNiro), quien nos va narrando parte de la historia mientras descubre la cultura argentina, su jerga y otros detalles de la idiosincracia… Si lo que quieren es una buena serie para pasar un rato divertido, esta mera es la indicada.

