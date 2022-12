Muchas de estas estrellas las has visto en el cine o en la televisión. Son grandes figuras de la actuación y sí, además de entregarnos papeles espectaculares en películas o series, de repente nos muestran que le saben a eso de las imitaciones.

Nomás por las ganas de pasar un rato divertido, acá les traemos una recopilación con algunas imitaciones de actores a otros famosos que están para echarse una buena risa. Ahí nos platican cuál es su favorita.

Benedict Cumberbatch y Tom Hiddleston. Foto: Getty.

Tom Hiddleston recrea una escena de Robert DeNiro y Al Pacino

Si hay alguien que se la rifa bastante a la hora de hacer imitaciones, ese mero es Tom Hiddleston. Ya sabemos que es un actorazo y si necesitábamos confirmarlo de alguna manera, es posible que sus divertidas imitaciones sean una prueba de que nació para esto de la actuada.

El ejemplo más claro es la gran recreación que él mismo hizo de Robert DeNiro y Al Pacino. En un capítulo de The Graham Norton Show, el británico asistió como una de las estrellas invitadas… Y ahí, en el mismo sillón, estaba el propio DeNiro.

Hiddleston, con una sonrisa nerviosa, especificó que sus imitaciones siempre las hace de la manera más respetuosa posible y lo hace como un asunto de admiración. Pues bueno, Tom se rifó e interpretó una conocida escena de la película Heat de 1995, donde los personajes de DeNiro y Pacino entablan una tensa conversación. El actor de Loki lo hizo de maravilla, tanto que Robert no dudó en aplaudir y mostrar con una risa que la imitación fue genial.

Acá abajito les dejamos el video de la imitación de Tom (que además imita a Owen Wilson y a Christopher Walken brevemente) junto con la escena de la película original.

Christina Aguilera hace una peculiar imitación de Britney Spears

Todo amante del pop de finales de los 90 e inicios de los 2000, seguramente recuerda que Britney Spears y Christina Aguilera eran las dos cantantes más mediáticas del aquellos tiempos. Ambas con pasado en Disney Channel como compañeras en Mickey Mouse Club, pronto dejaron la faceta de celebridades adolescentes para luego dominar la industria musical palmo a palmo en lo que muchos medios consideraron una ‘rivalidad’ meramente profesional.

Así que siempre ha existido ese cliché cuando se habla de ambas, incluso si una hace referencia a la otra en entrevistas (que no sucede mucho). Hace ya algunos años, Christina fue invitada en The Tonight Show con Jimmy Fallon y con ella, se llevó a cabo la dinámica de la rueda de las imitaciones musicales.

Y bueno, a Aguilera le tocó aventarse una imitación de la propia Britney Spears. Las risas de la cantante, del conductor y del público evidenciaban ese tabú por ver a una de las estrellas del pop más reconocidas del nuevo milenio, imitando a la que fue considerada por los medios durante mucho tiempo como su competidora.

Christina cantó una versión de “One More Time” cambiándole la letra por la conocida canción infantil “This Little Piggy”.

Mark Hamill recordando una escena que hizo con Harrison Ford en Star Wars

¿Puede ver algo mejor que el combo Mark Hamill-Harrison Ford? Tal vez sí y eso es ver a Mark imitando a Harrison. Y es que a lo largo de los años, las anécdotas sobre el tiempo en que ambos filmaron la primera trilogía de Star Wars no dejan de salir a la luz.

Una de las más conocidas es esa sobre el momento en que grabaron la escena del compactador de basura en A New Hope. Según lo que platicó Hamill en una entrevista con Seth Meyers, él mismo le había preguntado al staff de producción de la película si no era necesario que el cabello de Luke luciera sucio después de esa escena, esto para que no hubiera un error de continuidad en el corte final de la cinta.

Entonces, Harrison Ford le respondió a Mark en ese momento: “Chico, esta no es ese tipo de película… Si la gente solo se queda viendo tu cabello, estamos en grandes problemas“. Si ya esa frase de Harrison Ford es graciosa por sí sola, ver a Mark Hamill imitando la manera pausada de hablar de su coestrella es algo sensacional.

Jim Carrey y su debut en televisión estadounidense

Para nadie es una novedad lo que Jim Carrey representa en el mundo de la comedia dentro de la industria del entretenimiento. Y sí, hoy en día es una leyenda viva, pero como cualquier personalidad en el mundo del espectáculo, hubo algún momento en el que casi nadie lo conocía.

Esto último cambió cuando en noviembre de 1983, hizo su debut en la televisión presentándose en el programa The Tonight Show, que en ese momento conducía el también comediante y escritor Johnny Carson. Está de más decir que Carrey fue una bomba.

Carson presentó al entonces desconocido Jim, diciendo que era un joven con una carrera prometedora que estaba haciendo su debut en la TV con tan solo 10 meses de estar viviendo en California (ya era un sujeto conocido en el circuito de clubes de comedia de la ciudad, pero sin fama masiva en los medios importantes). Y es que básicamente, aparecer en el show de Carson era la prueba de fuego para los comediantes emergentes que buscaban un lugar en la escena hollywoodense.

Jim Carrey lo logró. Para ganarse los aplausos del público del programa, el canadiense hizo varias imitaciones, desde Elvis Presley hasta Jack Nicholson, Clint Eastwood y James Dean entre otros. El mundo por fin conocía así la energía, el talento y la elástica expresión facial del que en los 90 se convirtió en una de las figuras más sobresalientes de la comedia.

Benedict Cumberbatch imitando a sus compañeros del MCU

Ok, ya vimos en esta lista a Tom Hiddleston haciendo una imitación genial de dos actores legendarios… Y ahora, toca ver a alguien más imitando al propio Tom.

Benedict Cumberbatch es otro actorazo que ha demostrado ser un rifado para eso de las imitaciones. No sabemos qué tan exagerado pueda sonar, pero con estas interpretaciones nos demuestra su alto rango actoral.

En una entrevista con la revista Elle, el actor británico interpretó a Chris Hemsworth, Mark Ruffalo y a Tom Hiddleston (no a sus personajes del MCU) en situaciones cotidianas.

Cumberbatch no lo hizo tan bien haciéndola de Hemsworth en un IKEA, pero cuando imitó a Ruffalo sacando la basura, sus expresiones estuvieron en su punto. Sin embargo, la imitación de Benedict de Hiddleston pidiendo comida en un McDonalds fue la mejor de todas. Chéquenlas a continuación.