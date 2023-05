Succession no solo es una de las mejores series de los últimos años; ya es catalogada una de las mejores de la historia de la TV. Y sí, va a ser algo difícil llenar el hueco que deja la familia Roy en nuestras vidas… pero no imposible. Así que si no saben qué ver ahora que llega su final, por acá les traemos 5 series para superar Succession (o al menos no sufrir tanto que termina).

Brian Cox como Logan Roy en ‘Succession’, que llega a su fin con la cuarta temporada. Foto: HBO.

5 series para superar ‘Succession’ (o para no sufrir tanto ahora que terminó)

‘Swarm’ es una serie brutal que merece una oportunidad

Un thriller de horror con un poco de humor satírico así como drama… Así podemos catalogar a Swarm, disponible en Prime Video. La serie es cocreada por Donald Glover (el buen Childish Gambino en el ámbito musical) y la guionista Janine Nabers, y se dice que transcurre –de alguna manera– en el mismo universo que Atlanta, la otra joya de Glover.

¿Por qué debes verla? La serie se enfoca en Dre, una joven que idolatra a una mega estrella de pop. Pero en el camino, la obsesión desenfrenada de esta chica la lleva a encontrarse con su lado más oscuro.

La serie se ha descrito como una sátira/crítica del culto a las celebridades, y algunos de sus elementos están inspirados en cosas de la vida real como los líderes de culto, cantantes y más. La protagonista Dominique Fishback se ha llevado elogios por su actuación, además de que Billie Eilish ha dejado buenas (y siniestras) sensaciones en esta faceta actoral.

‘Somebody Somewhere’ es una de las series para superar ‘Succession’

Sí, se nos va Succession, pero HBO siempre tiene algo bueno debajo de la manga. En este caso, toca hablar de Somebody Somewhere, una serie a la que le podemos dar un poco la etiqueta de ‘joya oculta’. Bueeeno, no es un show desconocido como tal, pero en realidad no tiene tantos reflectores como otros productos de la cadena (aunque debería).

¿Te has encontrado en un punto de la vida en el que no sabes cuál es el siguiente paso que debes dar? Y peor aún, ¿qué haces cuando sientes que no encajas en ninguna parte? Eso es lo que le pasa a Sam (Bridget Everett), una mujer que atraviesa una crisis existencial luego del fallecimiento de su hermana, a quien cuidó durante su enfermedad.

El panorama no luce bien para Sam, el resto de su familia es un asco, no siente que pertenezca a su ciudad natal, entre otras cosas… Y todo cambia cuando conoce (o más bien, se reencuentra) con Joel, un amigable sujeto que le demostrará que no es la única marginada en el lugar y que no está tan sola como creía.

Los episodios duran máximo 30 minutos y en este 2023 se estrenó apenas la segunda temporada, así que se la pueden maratonear sin bronca en HBO Max. El equilibrio entre drama y comedia es magnífico… Sin duda, una buena opción entre las series para superar Succession tras su final.

‘Industry’ es otra joyita de HBO que vale la pena tener en el radar

Industry es otra joya oculta de HBO que no tiene tantos reflectores, pero que es muy recomendada por los pocos círculos de la crítica que le han dedicado espacio de su tiempo a reseñarla. Vanity Fair, por ejemplo, la llama “el eslabón perdido entre Euphoria y Succession”, nada más para que se den una idea.

El escenario de esta serie es el Pierpoint & Co, un banco multinacional de finanzas localizado en Londres. Pero en este show los protagonistas no buscan el poder absoluto ni la riqueza como tal. La historia se centra en un montón de recién egresados de la universidad que entran a un programa de reclutamiento para quedarse con el único codiciado puesto de trabajo en ese lugar.

¿Como mucha gente que apenas empieza a trabajar, estos jóvenes hacen lo posible por dar la mejor impresión a los altos ejecutivos, pero el precio de ello es alto. Aquí se toca el tema de cómo la vida laboral a veces nos limita de ser quienes somos en realidad; de cómo la ambición no siempre es un motivante bienintencionado. La hayan en HBO Max.

‘Billions’ te mantendrá al filo del asiento

Muchos seguramente ya conocerán esta serie. Pero para quienes no, entonces no esperen más para adentrarse en el mundo de Billions, una original de Showtime que está disponible en México y Latinoamérica a través de Netflix.

La serie, basada en hechos y personas reales, se ambienta también en el mundo de las altas finanzas. Aquí, conocemos el enfrentamiento entre un astuto fiscal de Nueva York conocido como Chuck Rhodes, y el ambicioso Robert Axelrod, un administrador multimillonario de un fondo de la empresa Axe Capital.

El fiscal caza a Axelrod, que en el inframundo financiero es conocido por su forma agresiva –muchas veces tan ilegal como inmoral– de adquirir riqueza. Sí, es un tablero de ajedrez de dos hombres inteligentes con diferente poder que se eluden entre sí. Y cada uno es retorcido a su manera.

‘Slow Horses’ con Gary Oldman es imperdible

Rematamos nuestra lista de series para superar Succession con esta joya de Apple TV+ llamada Slow Horses. Y la verdad es tan buena que a pesar de haberse estrenado apenas en el 2022, ya fue renovada para su tercera y cuarta temporada.

Si bien el drama y el suspenso de espionaje son el impulso principal de esta serie, no se pueden obviar los toques de humor negro. Y es que todo eso converge de manera genial dentro de esta trama en la que conocemos la Slough House comandada por longevo agente Jackson Lamb (Gary Oldman).

La Slough House es un departamento administrativo de bajo rango al que son relegados los miembros de la agencia de inteligencia MI5 que han cometido errores importantes en sus trabajos. A esta gente se le conoce como los Slow Horses, es decir, son un grupo de inteligencia marginado, y los integrantes son mentalmente ‘torturados’ por el desgraciado y cretino Lamb.

Pero a pesar de ser los ‘apestados’ del MI5, se las ingenian para inmiscuirse en casos que amenazan con la seguridad del Reino Unido. La verdad es que la van a gozar si le dan chance a esta serie.