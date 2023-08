Lo que necesitas saber: Desde 'Babe' hasta 'Beethoven', aquí te traemos un golpe de nostalgia con películas sobre animales y mascotas que seguro viste en tu infancia.

Hay películas sobre mascotas que quizá no te acuerdes cómo las viste o por qué sabes de su existencia, pero están ahí en tus recuerdos de la niñez. Y siempre que uno las vuelve a ver, se siente un poco esa irremediable nostalgia de la infancia.

Dicho esto, ¿están listos para un trancazo nostálgico bien recio? Pues es momento de recordar algunas películas de animales y mascotas que seguro viste en tu infancia… y de paso te decimos dónde las puedes ver.

‘Balto’ es una de las películas de mascotas que seguramente viste en tu infancia. Foto: Universal Pictures.

Aquí 6 películas sobre mascotas que seguro viste en tu infancia

‘Como perros y gatos’, y el espionaje cómico

El desencanto entre los perros y los gatos puede ser una de las cosas más cliché en el mundo del entretenimiento, pero no deja de ser una fórmula confiable. Y si a eso le agregamos una trama de espionaje, lo que obtenemos es la curiosa Como perros y gatos (o Cats & Dogs en su título original) del 2001.

Se sabe que la película no fue precisamente elogiada por la crítica, pero era bastante llamativa en su momento. El elenco (incluido el de voces) era bastante destacado: Jeff Goldblum, Tobey Maguire, Alec Baldwin, Susan Sarandon, Charlton Heston, Jon Lovitz, Michael Clark Duncan... Bastante cool, ¿no?

Además, estaba ingeniosa la historia sobre cómo un malvado gato persa quiere dominar al mundo desterrando a los perros como ‘los mejores amigos del hombre’, enfrentándose a una agencia de espionaje canina en la aventura. Es de esas películas de mascotas que si te la encuentras en la tele sin querer, te la quedas viendo. ¿Sí o no? La puedes ver en HBO Max.

‘Babe, el puerquito valiente’ es una película muy inspiradora

No hay absolutamente nadie que no haya visto (o al menos escuchado el nombre) de esta joya increíble que es Babe, el puerquito valiente. No solo es una historia entretenida, sino que también es muy conmovedora y emotiva.

La trama nos presenta a un lechón huérfano que luego de una serie de circunstancias, tiene como objetivo dedicarse al pastoreo de ovejas en una granja. El rollo es que, como sabrán, el pastoreo es una actividad comúnmente para perros, entonces el sueño del adorable cerdito provoca que todos a su alrededor se burlen de él.

Por si fuera poco, hay un momento en la película donde quieren matar al puerquito debido a una confusión. Así que con todo y lo adorable que pueda ser la cinta, tiene su lado tenso. Pero a final de cuentas, la película es un lindo recordatorio de que nuestro origen no define del todo quienes somos.

Además, la película resultó tan conmovedora que James Cromwell, quien interpretó al granjero Arthur Hoggett, cambió sus hábitos alimenticios y se volvió vegano. Y a su vez, consiguió muchas nominaciones a los Oscar de 1996. Película inspiradora que se encuentra disponible para compra y renta en diferentes plataformas.

‘Beethoven’ es una de las películas de mascotas que se volvió de culto

Beethoven dividió a la crítica y al público. Mientras mucha gente encontró en esta cinta un producto lindo para pasar un rato en familia, la crítica no se vio tan convencida por lo que se mostraba en pantalla. Pero bueno, así es esto del cine…

Como sea, Beethoven se ha ganado el corazón de muchas personas desde su lanzamiento en 1992 por dos razones: la aparición de ese hermoso y juguetón perro San Bernardo al que vemos crecer en los primeros 20 minutos de la película, y la actuación de papa gruñón de Charles Grondin que en un inicio no quiere a la mascota, pero que termina encariñándose.

Esta película la encuentras disponible para compra renta en diversas plataformas de streaming (o la puedes ver en TV abierta porque de repente la pasan para dominguear).

‘Todos los perros van al cielo’ es de esas pelis animadas que te hacen llorar

Todos los perros van al cielo se lanzó en 1989 y tenía todo para ser un exitazo total con tintes de clásico. La cosa es que en el momento de su estreno en cines, había otra película animada que acaparó la atención: La sirenita.

Es cierto que no se habla con mucha regularidad sobre Todos los perros van al cielo, pero es una joya que aunque es una cinta infantil, nos presenta una historia con mucha seriedad sobre temas como lo que significa redimirse y ver por los demás más allá de nuestros propios intereses.

El personaje de Charlie es un perro que muere a manos de un viejo amigo. Cuando llega al cielo, hace lo posible por regresar a la vida y cuando lo logra, intenta vengarse de su exsocio… Sabiendo que su intempestiva acción de volver a la vida le puede costar su lugar en el cielo, Charlie intenta cobrar su venganza.

Pero entonces se encuentra con una pequeña niña huérfana que lo encaminará hacia la redención, logrando así que Charlie deje de pensar en sí mismo y se empiece a preocupar por los demás. Si no la han visto, déjenos decirles que esta es una de las películas de mascotas que te hacen un nudo en la garganta sí o sí. La pueden ver en HBO Max.

‘Liberen a Willy’ es un clásico imperdible

Al igual Babe, Liberen a Willy es otra película que todos hemos visto o escuchado cuando menos. Y en ese sentido, está más que claro que se trata de un clásico del cine de todos los tiempos.

Jesse es un niño huérfano (adoptivo) y rebelde, que parece incorregible. Y es así como consigue un trabajo en un parque acuático para compensar su vandalismo… Ahí conocerá a una peculiar orca con la que forma un vínculo tan raro como emotivo.

La historia funciona en muchos niveles, pero sobre todo, nos encanta que Jesse y Willy se hagan tan cercanos pues ambos saben lo que es estar lejos de sus verdaderas familias. Y además, esta cinta se hizo un clásico por esa clásica escena de Willy saltando para escapar hacia una vida lejos de la esclavitud del acuario, donde planeaban matarla. La puedes ver en HBO Max.

‘Balto’, otro clásico animado infravalorado

Bueno, infravalorada no del todo, pero es un hecho que Balto no ha recibido el merecimiento que debería. Es una de esas películas de mascotas que quizá varios recordamos más por haberla visto más en la TV que en el cine, y hasta podríamos decir que es un poco de culto.

Como sea, nunca olvidaremos esa hermosa historia del lobo-perro del que el mundo entero se burlaba por ser mestizo, pero que al final todos terminaron amando gracias a que se convirtió en el héroe de un pueblo entero.

Y otra cosa importante es que mucha gente a veces olvida que la película se basa en una historia real de un husky siberiano que acarreaba trineos para llevar medicamento a una comunidad enferma de difteria en 1925. La puedes ver en diversos servicios de streaming como compra o renta.

