Nos habría gustado que sucediera antes pero ocurrió en el momento perfecto. Nos referimos a la primera colaboración entre Julia Roberts y Luca Guadagnino en la película After the Hunt, un drama ambientado en las grandes esferas académicas de Yale.

Esta cinta se suma a la extensa filmografía de Guadagnino y Julia Roberts para hablar de los dilemas morales y de la complejidad que deviene para diferencia entre justicia y venganza. Por eso, antes de pasar a hablar del trabajo de Roberts, les queremos presumir la charla que tuvimos con el director.

Julia Roberts

Ahora sí. Julia Roberts comenzó su carrera al cierre de la década de los 80. Por eso, aventurarnos a sólo mencionar siete películas de su historial parece absurdo, pero en verdad podemos concentrarnos en pocos títulos con el objetivo de reconocer lo importante que ha sido en la industria. Así que vamos a empezar…

Mystic Pizza en los 80

Mystic Pizza no fue la primera película de Julia Roberts, pero sí aquella que la presentó al mundo y la puso en la primera fila para ser la próxima estrella de cine en Hollywood. Y así fue. Después de esta cinta, la actriz se convirtió en la más destacada de la industria, título que sostuvo durante todos los 90.

Esta cinta de Donald Petrie de 1988 es una comedia romántica que nos presenta a las hermanas Araújo (de ascendencia portuguesa), quienes trabajan en una pizzeria en Connecticut. Con sus personalidades y aspiraciones distintas, ambas viven distintas situaciones amorosas, personales y profesionales. En cuanto a Julia Roberts interpreta a Daisy, una mujer con espíritu libre.

NOTA: En los 80 también protagonizó Steel Magnolias, una película muy importante en su carrera que le dio su primera nominación al Oscar en la categoría de Mejor Actriz de Reparto. Sin embargo, elegimos Mystic Pizza porque fue la que, decíamos, la presentó al mundo.

Mystic Pizza está disponible en MGM+.

Los 90: La era de las rom com icónicas

Es imposible elegir una película representativa de la filmografía de Julia Roberts dentro del periodo de los 90. No se puede. Para ese entonces, como les decíamos, se perfiló en la cima de Hollywood con un montón de proyectos que diversificaron su carrera. Sin embargo, creemos que hay tres películas que definen esa etapa.

Pretty Woman

No podemos entender la carrera de Julia Roberts sin Pretty Woman y el personaje de Vivian Ward. La cinta dirigida por Garry Marshall en 1990, unió a dos de los nombres más importantes en el circuito hollywoodense: por un lado Julia Roberts, y del otro Richard Gere.

Pretty Woman tiene al centro de su historia a Edward Lewis, un hombre ultra adinerado que se encuentra, por accidente, con Vivian, una trabajadora sexual de Los Angeles. Aconsejado por sus socios de siempre ir acompañado a las reuniones de trabajo, Edward contrata el servicio de compañía de Vivian mientras se enamoran.

Si tuviéramos que elegir una sola película de Julia Roberts, tendría que ser Pretty Woman. No sólo es un clásico de las comedias románticas y una película definitiva de los 90, sino que con la fama que le trajo Mystic Pizza, se catapultó en lo más alto de la industria. Por esta cinta Julia Roberts recibió su primera nominación como Mejor Actriz en los Oscar.

Pretty Woman está disponible en Disney+.

La boda de mi mejor amigo

Todo mundo ubica La boda de mi mejor amigo. Independientemente de si ya la viste o no, sabes perfectamente de qué va, quién sale en ella y cuál es la canción que nos regaló una escena icónica que vivirá por siempre en nuestra memoria. Y entre todo eso, Julia Roberts está en el centro.

La boda de mi mejor amigo de 1997, dirigida por P. J. Hogan, nos presenta a Julianne Potter, una crítica de restaurantes que mantiene una larga relación de amistad con Michael, quien además, alguna vez estuvo enamorado de ella. Un día, Julianne recibe una llamada de él para anunciarle su compromiso.

Julianne piensa que debe competir por el amor de Michael, por lo que acude a la boda para impedir que esta se realice. Durante todo esto, ocurren muchas cosas que la convierten en una villana fallida y en la que al final, defiende el verdadero amor que siente por Michael: el de un buen amigo.

La boda de mi mejor amigo está disponible en Prime Video.

Notting Hill

Por último tenemos Notting Hill, rom com protagonizada por Julia Roberts junto al rey de este género en los 90: Hugh Grant. Esta cinta de 1999, escrita por el gran Richard Curtis, cerró la década en grande. Y es justo decir esto no sólo porque reunió a estos actores, sino porque la propuesta en su historia integraba personajes bastante diversos, algo que no era visible en Estados Unidos.

Notting Hill de 1999 nos lleva a esta zona de Londres para conocer a Thacker, quien trabaja en una librería a la que acude Anna Scott, la actriz más famosa del mundo. Desde luego que Thacker intenta seducirla de una manera torpe y natural, algo que provoca cierta atracción en Anna.

Mientras intentan conocerse entre la cobertura mediática que Anna recibe de su vida personal, ambos personajes se revelan entre sus miedos, aspiraciones, intenciones románticas. Obvio es una de las historias imposibles más lindas que hemos visto y por eso nos encanta con todo y sus frases icónicas.

Notting Hill está disponible en HBO Max.

Erin Brockovich en el nuevo milenio

Julia Roberts no terminaba de cerrar el enorme éxito de Notting Hill cuando llegó la película que le dio su segunda nominación al Oscar en la categoría principal de actuación, y su primera estatuilla. Se trata, desde luego, de Erin Brockovich.

Dirigida por Steven Soderbergh en el 2000, la cinta tiene al centro a Erin Brockovich, una madre soltera que se involucra de lleno en la investigación de un entramado de corrupción e impunidad en una pequeña comunidad en Hinckley en California: contaminación de las aguas por parte de una enorme empresa y que ha traído consecuencias médicas para los residentes.

Erin Brockovich está disponible en Sony One.

Eat Pray Love y el fin de las comedias románticas

Algunos actores o actrices se dan a conocer con las comedias románticas. Ya que se consolidan en la industria, dan el salto a distintos géneros, algunos con apuestas más arriesgadas entre las historias, personajes o incluso los directores con quienes colaboran.

Matthew McConaughey es un ejemplo claro de esto. Y desde luego, Julia Roberts, también lo es. Pero lo interesante de su carrera es que muchos años después, en 2010, se reintegró al romance con dos cintas: Valentine’s Day (la cual podríamos no mencionar y no pasa nada ggg) y Eat Pray Love.

Esta segunda es una de esas cintas que conforme pasa el tiempo, es más apreciada aunque a los fans del libro no les haya gustado tanto. Eat Pray Love nos presenta a Elizabeth, una escritora que tenía todo a lo que muchos aspiran en la vida, pero no se sentía feliz. Por eso decide hacer un extenso viaje para reencontrarse consigo misma.

Eat Pray Love está disponible en HBO Max.

2020 en adelante: After the Hunt

Para este 2025, nos atrevemos a decir que Julia Roberts regresa en grande, y lo hace de la mano de Luca Guadagnino, la verdadera máquina de chambear. Esto los decimos porque el director italiano ha sacado seis películas desde 2017 y todas muy bien recibidas.

Para esta cinta, no sólo sumó a Roberts, sino a Andrew Garfield, Ayo Edebiri y dos de sus colaboradores más cercanos, que son Michael Stuhlbarg y Chloë Sevigny. After the Hunt está protagonizada por Alma, una importante académica de Yale que se ve involucrada en una acusación de violencia sexual.

After the Hunt se estrena en cines en México a partir del 9 de octubre de 2025.