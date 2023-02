Febrero ya casi acaba y eso sólo significa una cosa: cada vez estamos más cerca de la ‘fiesta del cine’, la ceremonia donde varios actores y actrices nominados a los premios Oscar 2023 tendrán la oportunidad de coronarse en una (o muchas) de las categorías que se premian.

Este año tenemos muchas razones para ver la ceremonia realizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Más allá de la lista de actores y actrices nominados al premio Oscar 2023, es el ver qué película se lleva la noche.

Los actores y actrices que por primera vez están nominados en los premios Oscar 2023

No sólo eso. Y es que en la ceremonia de este 2023, además de encontrarnos con nombres reconocidos y que ya han probado las mieles de estos premios, también nos muestra varios actores y actrices que están nominados a los premios Oscar por primera vez.

Desde Brendan Fraser, quien es de los favoritos a ganar a Mejor Actor por la película ‘The Whale’, hasta Jamie Lee Curtis que finalmente podría recibir un premio Oscar por su actuación en ‘Everything Everywhere All at Once‘, acá les dejamos la lista de los nominados a los premios Oscar este 2023:

Brendan Fraser consiguió su primera nominación a los premios Oscar este 2023. Foto: Getty Images

1.- Michelle Yeoh

Michelle Yeoh cuenta con su primera nominación al Oscar, en la categoría de ‘Mejor Actriz’, gracias a su papel como la protagonista de ‘Everything Everywhere All At Once’. Algo que además la convirtió en la primera actriz asiática en recibir esta nominación.

Michelle Yeoh in the 2022 sci-fi thriller “Everything Everywhere All at Once.” Photo by David Bornfriend. Courtesy of A24

2.- Ke Huy Quan

El actor survietnamita-estadounidense hace un par de años decidió volver a la actuación (porque se retiró un tiempo cansado de que lo rechazaran por sus rasgos asiáticos) y este 2023 compite como uno de los nominados al premio Oscar por ‘Mejor Actor’, gracias a ‘Everything Everywhere All At Once’.

Ke Huy Quan está compite a Mejor Actor y con esto consigue su primera nominación en los premios Oscar. Foto: A24

Grandes nombres fueron nominados en los premios Oscar 2023 por primera vez

3.- Jamie Lee Curtis

Sí, uno pensaría que después de tantos años de trabajo a Jamie Lee Curtis lo que le llueven son premios. Sin embargo, apenas este 2023 la actriz mejor conocida por la saga de ‘Halloween‘ tuvo su primera nominación a los premios Oscar por su papel de Deirdre en ‘Everything Everywhere All at Once’.

Después de muchos años, Jamie Lee Curtis ya se unió a la lista de actrices nominadas a un premio Oscar. Foto: A24.

4.- Brendan Gleeson

Brendan Gleeson, legendario actor irlandés a quien seguro recuerdan por darle vida a Ojo Loco en la saga de Harry Potter, se encuentra entre los nominados a Mejor Actor de Reparto, de los premios Oscar 2023, por su actuación como Colm en ‘The Banshees of Inisherin‘.

El legendario actor irlandés finalmente se une a los nominados a los premios Oscar. Foto: Blueprint Pictures

5.- Bill Nighy

Dicen por ahí que el que espera desespera, pero al final recibe su recompensa. Y sin duda no podemos evitar pensar en ese dicho cuando escuchamos el nombre de Bill Nighy, quien a sus 73 años finalmente se encuentra entre los nominados en los premios Oscar 2023 por su papel protagónico en ‘Living’, de Oliver Hermanus.

6.- Brendan Fraser

Quizá el favorito dentro de la lista de nominados a los premios Oscar 2023. Y es que luego de retirarse por años de la actuación, Brendan Fraser regresó para darle vida a un profesor con obesidad mórbida en ‘The Whale’, actuación que ya le hizo ganar ovaciones de pie y su primera postulación en los Oscar.

Brendan Fraser en ‘the Whale’. Foto: Protozoa Pictures

También hay un par de nominados al premio Oscar 2023 por interpretar a grandes íconos

7.- Austin Butler

¿Quién iba a pensar que pasaría de estar en iCarly a ser uno de los nominados a los premios Oscar 2023? Seguramente pocos en su momento, pero la realidad es que la actuación de Austin Butler como el ‘Rey del Rock & Roll’ en la cinta de Elvis le ha conseguido su primera nominación de la Academia.

8.- Ana de Armas

Otro de los nombres nuevos en la lista de actrices nominadas a los premios Oscar, es el de Ana de Armas. La cubana concursa por una estatuilla este año a ‘Mejor Actriz’ luego de interpretar a Marilyn Monroe en la cinta ‘Blonde’, con la que también compitió por un Golden Globe este año.

Ana de Armas compite en Mejor Actriz por su interpretación de Marilyn Monroe. Foto: Plan B

9.- Colin Farrell

Colin Farrell no es precisamente un nombre desconocido para muchos, por lo que quizá es un poco extraño el pensar que el actor de 46 años apenas se integró a la lista de nominados a los premios Oscar.

Aunque bueno, basta con verlo en ‘The Banshees of Inisherin’ para comprobar que tiene su nominación a Mejor Actor más que merecida.

Colin Farrell en ‘The Banshees of Inisherin’. Foto: Blueprint Pictures

Nombres bastante nuevos se leen en la lista de nominados a los premios Oscar 2023

10.- Andrea Riseborough

A pesar de la polémica que generó la cinta independiente ‘To Leslie’ y su inclusión en la lista de nominados al premio Oscar 2023, que incluso estuvo en revisión por parte de la Academia, Andrea Riseborough consiguió su primera nominación a Mejor Actriz gracias a dicha película.

A pesar de todo, Andrea Riseborough competirá por un Oscar este 2023. Foto: BlueWater Lane Productions

11.- Paul Mescal

A sus 27 años la carrera de Paul Mescal ya pinta para ser prometedora (más de lo que ya es), pues este 2023 el actor irlandés recibió su primera nominación a los premios Oscar con su papel de Calum en ‘Aftersun’, donde buscará ganar a ‘Mejor actor’.

Paul Mescal es uno de los nuevos nombres en la lista de nominados a los premios Oscar 2023. Foto: BBC Films

12.- Kerry Condon

La actriz Kerry Condo fue una de las ganadoras en los BAFTA 2023 por su papel en ‘The Banshees of Inisherin‘, algo que de entrada ya la perfila como la favorita para ganar su primera nominación a los premios Oscar, en la categoría de Mejor Actriz de Reparto.

Kerry Condon compite, con su primera nominación en los premios Oscar, a Mejor Actriz de Reparto. Foto: Blueprint Pictures

13.- Barry Keoghan

Otro de los nombres que suenan para ser prometedores en Hollywood es el de Barry Keoghan, quien a sus 30 años recibió su primera nominación a los premios Oscar en la categoría de Mejor Actor de Reparto. Todo gracias a la película ‘The Banshees of Inisherin’.

Barry Keoghan también está entre los actores que reciben su primera nominación a los premios Oscar este 2023. Foto: Blueprint Pictures

14.- Stephenie Hsu

‘Everything Everywhere All at Once’ fue la película con más nominaciones a los premios Oscar 2023 y una de ella es gracias a Stephenie HSU, quien con su primera nominación a dicha ceremonia de premios ha figurado en la lista de actrices que compiten por la estatuilla de ‘Mejor Actriz de Reparto’

Stephania Hsu recibió su primera nominación al Oscar por ‘Everything Everywhere All At Once’. Foto: A24

15.- Hong Chau

Desde que vimos a Hong Chau como Liz, la enfermera del personaje de Brendan Fraser en ‘The Whale’, supimos que la actriz vietnamita-estadounidens sí o sí iba a figurar –por primera vez– en la lista de nominados y nominadas a los premios Oscar 2023.

Hong Chau como Liz en ‘The Whale’. Foto: Protozoa Pictures

16.- Brian Tyree Henry

Aunque Causeway no fue una de las películas que más sonaron en las nominaciones a los premios Oscar 2023, Brian Tyree Henry logró que la cinta figurara en la lista de nominaciones con su postulación en ‘Mejor Actor de reparto’.

El actor espera ganar la categoría ‘Mejor Actor de reparto’ en los premios Oscar 2023. Foto: Apple TV+