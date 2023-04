¿Por qué"Barbie Girl" de Aqua no aparecerá en la película 'Barbie'?

Abril de 2023 comenzó con todo luego de que Warner Bros. diera a conocer el segundo tráiler de ‘Barbie’, película de Greta Gerwig que nos tiene con las expectativas por las nubes con el reciente vistazo al mundo de ‘Barbie Land’ y todos los personajes que encontraremos ahí.

Más allá de los pósters promocionales (que ustedes también pueden hacer) o de ver a Michael Cera en el cast de la película ‘Barbie’, una de las cosas que nos llamó bastante la atención fue escuchar la rola “Fun Fun Fun” de los Beach Boys en el tráiler.

El segundo tráiler de la película ‘Barbie’ llegó hace unos días

Y es que podemos decir que muchos (o la mayoría de nosotros) esperaba que la película de ‘Barbie’ fuera musicalizada con la canción “Barbie Girl” del grupo danés Aqua, canción que se volvió todo un hit en el año de 1997 y la cual muchos relacionan con la famosa muñeca.

Sin embargo, parece que nos quedaremos sólo con el “Hi Barbie, Hi Ken” que Margot Robbie y Ryan Gosling pronuncian al principio del segundo tráiler, pues existen dos supuestas (y muy razonables) razones por las cuales “Barbie Girl” no aparecerá en la película de “Barbie”.

Ryan Gosling como Ken en ‘Barbie’ / Foto: Warner Bros.

Y muchos se preguntaron el porqué no sonó “Barbie Girl” de Aqua

La primera y quizá más obvia es la demanda que Aqua sostuvo con Mattel hace unos años, misma que dejó a la empresa de juguetes bastante frustrada, ya que sus intentos por intentar censurar en ese entonces a la canción del grupo danés fueron en vano.

Como les comentamos en la historia detrás de la canción “Barbie Girl” de Aqua, la idea de crear esta rola comenzó cuando Søren Rasted, líder de la banda, fue a una exposición de arte kitsch en Copenhague, donde vio varias muñecas Barbie en un mundo.

Aqua en 1998. Foto: Getty.

La canción “Barbie Girl” fue un éxito en los 90, pero no le gustó a Mattel

Me hizo pensar en ‘la vida en plástico, es fantástica’…. Pensé que era una gran línea”, dijo Rasted en una entrevista con Rolling Stone, donde detalló cómo fue el proceso de escribir y grabar uno de los hits del eurodance más recordados de los años 90.

Si bien el éxito de Aqua fue inminente con “Barbie Girl”, eso no fue del agrado de muchos. Especialmente de los ejecutivos de Mattel, quienes consideraban que la letra se burlaba de la muñeca Barbie y la banda danesa se intentaba colgar del nombre para tener fama.

Presentación de una línea internacional de ‘Barbie’. Foto: Getty Images

Pero le trajo una demanda con Mattel que duró durante varios años

Aunque Aqua mencionó que la canción hablaba de aceptarse a uno mismo, “Barbie Girl” también hablaba de forma irónica sobre las cirugías plásticas y connotaciones sexuales. Algo que a la empresa de juguetes no le gustó.

Mattel demandó a la disquera de Aqua por la violación de derechos de marca y la banalización sexual de un juguete infantil. Una batalla legal que duró varios años y la cual la agrupación ganó gracias a que fue una sátira y la respaldaba la libertad de expresión.

La canción de “Barbie Girl” no fue del gusto de Mattel. Foto: Captura de YouTube.

“Barbie Girl” tampoco entraría a la película ‘Barbie’ por el contenido de su letra

Explicados los hechos es claro el porqué Mattel no apostó a la canción de “Barbie Girl” para la cinta. Sin embargo, otros apuntan a que otra de las razones pudo ser el contenido de la letra que no encaja dentro de la película dirigida por Greta Gerwig.

Varios usuarios se dieron cuenta que, al igual a otras cintas dirigidas por Greta, ‘Barbie’ tendrá una mirada feminista. Algo que podemos comprobar al ver los carteles promocionales donde todas las Barbie tienen varias profesiones (como la muñeca) y los Ken simplemente son Ken.

Ryan Gosling será Ken en la cinta de Greta Gerwig. Foto: Barbie The Movie (Twitter)

Emma Mackey será una de las muñecas Barbie en la película. Foto: Barbie The Movie (Twitter)

Ya que Greta Gerwig pondrá su visión feminista en la película de ‘Barbie’

Dicho eso sería irónico el poner una canción donde Barbie es pintada como una chica tonta. Y no lo decimos nosotros, sino la misma letra de la canción que dice algo como “I’m a blond bimbo girl in a fantasy world. Dress me up, make it tight, I’m your dolly”.

En español eso quiere decir “Soy una ‘chica bimbo’ en un mundo de fantasía. Vísteme ajustada, soy tu muñequita”. Y el término “Bimbo” no es de pan, sino para hablar de una joven atractiva, sexualizada y considerada como poco inteligente o muy ingenua.

Seguramente para Greta Gerwig (y por lo que hemos visto en los adelantos de ‘Barbie’), esa no es la imagen que busca para el personaje de Margot Robbie y las demás actrices en la cinta, por lo cual parece que “Barbie Girl” no estará dentro del soundtrack. ¿Qué les parece?