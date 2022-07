Si crecieron viendo MTV en los 90 y principios de los 2000, seguramente recuerdan con cariño y nostalgia a Beavis and Butt-Head. Este par nos ganó por completo por las críticas bastante ácidas y manchadas a los videos musicales que lanzaban los artistas de la época, y por su forma de ser bastante estúpida . Y no se hagan, a todos nos hubiera encantado tener amigos como ellos en la adolescencia.

A pesar de que la serie duró siete años al aire de manera oficial y en ese lapso llegó una película, la serie animada se quedó marcada en toda una generación, que pedía casi casi a gritos el regreso de estos personajazos. En 2011 volvieron a Comedy Central para unas cuantas temporadas más y regresarán muy pronto al mismo canal.

Foto: MTV

También puedes leer: Tutti Frutti: Beavis , Butt-Head y Daria, cuando la TV fue Grunge

Esperen un momento, ¿habrá un live-action de ‘Beavis and Butt-Head’?

Como recordarán, en junio se estrenó en Paramount+ una nueva cinta de este dúo llamada Beavis and Butt-Head: Do The Universe. Pero también en agosto estarán de vuelta con nuevos episodios en la plataforma de streaming. Sin embargo, aunque no lo crean, parece que existe otro proyecto que tendrá como protagonistas a este par tan singular, solo que en esta ocasión sería en versión live-action… sí, así como lo leyeron.

Resulta que Mike Judge, creador de todo lo que tiene qué ver con estos agradables sujetos, platicó recientemente con el New York Times y reveló que antes de pensar en otra temporada, junto a Paramount estaba planeando la película animada y otra en acción real. Y quizá se estén preguntando qué pasó. Bueno, pues dice que comenzaron con la producción bajo este formato, pero a la mera hora no resultó.

“En un momento dado, hubo una idea de que Beavis y Butt-Head fueran animados en un mundo live action. Fuimos por ese camino un poco. Y tuvimos una sesión de casting, como hace dos años, para hacer un Beavis y Butt-Head adolescente. No salió tan bien como esperaba”. Dijo Mike Judge sobre el live-action de ‘Beavis and Butt-Head’

Foto: MTV

Luego de que no funcionara esta idea, Paramount y Judge continuaron trabajando en la película animada y en los nuevos episodios de Beavis and Butt-Head. Aunque eso sí, el creador de la serie dice que aún hay una posibilidad de que el live-action sea una realidad, pero no hay nada confirmado. Y es aquí donde nos preguntamos, ¿se imaginarían cómo se verían estos personajazos en el mundo real? ¿Qué actores elegirían para interpretarlos?